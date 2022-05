May 31, 2022 / 03:00 PM IST

Mahesh Babu | టాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ పుట్టినరోజు సంద‌ర్భంగా సోష‌ల్ మీడియాలో శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. న‌టుడిగా, నిర్మాత‌గా, ద‌ర్శ‌కుడిగా సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ‌ సినీరంగంలో త‌న‌దైన ముద్ర వేసుకున్నాడు. తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు కౌబాయ్‌, జేమ్స్ బాంబ్ వంటి చిత్రాల‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన ఘ‌న‌త ఈయ‌న‌ది. అప్ప‌ట్లో ప్ర‌యోగాల‌కు కెరాఫ్ అడ్ర‌స్‌గా ఈయ‌న పేరే చెప్పుకున్నారు. తేనే మ‌నుషులు చిత్రంతో సినీ కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన కృష్ణ దాదాపు 350 సినిమాల్లో న‌టించాడు. మంగ‌ళ‌వారం ఈయ‌న పుట్టిన రోజు సంద‌ర్భంగా మ‌హేష్‌బాబు, న‌మ్ర‌త ఎమోష‌న‌ల్ ట్వీట్స్ వేశారు.

మ‌హేష్‌బాబు త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్ష‌లు నాన్నా. మీలాంటి వారు నిజంగా ఎవరూ లేరు. రాబోయే రోజుల్లో మీరు మరింత సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. లవ్ యూ..’ అని ట్వీట్ చేశాడు. ఇక మ‌హేష్‌బాబు భార్య న‌మ్ర‌త బ‌ర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలుపుతూ మీతో గత కొన్నేళ్లుగా మాకు చాలా ఇష్టమైన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. మీరు మా జీవితంలో ప్రేమ, దయ, ఆనందాన్ని తెచ్చారు. నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞురాలిని. మీరు నా భర్తకు, నాకు మా అందరికీ తండ్రి అయినందుకు ధన్యవాదాలు. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మామయ్యా వి ల‌వ్ యూ అంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్‌లో ఎమోష‌నల్‌ పోస్ట్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ రెండు పోస్ట్‌లు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Happy birthday Nanna! There is truly no one like you. Wishing for your happiness & good health for many more years to come. Stay blessed always. Love you ♥️🤗🤗 pic.twitter.com/rJKvVQoHQq

