Mahesh Babu | మహేష్‌ బాబు మెచ్చిన రైటర్‌ పద్మభుషణ్‌..!

February 6, 2023 / 12:25 PM IST

Witer Padmabhushan Movie | చిన్న సినిమాను ఒక పెద్ద హీరో ప్రశంసిస్తే అందులో ఉండే కిక్కే వేరు. ప్రస్తుతం అదే కిక్కును ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నాడు యంగ్‌ హీరో సుహాస్‌. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ ‘రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌’. గత శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా తొలిరోజు నుంచే సాలిడ్‌ కలెక్షన్‌లను రాబడుతూ వస్తుంది. రిలీజ్‌కు ముందు చేసిన హడావిడితో ప్రేక్షకుల్లో ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలే నెలకొన్నాయి. అంచనాలకు తగ్గట్లే ఈ సినిమా రిలీజ్‌ రోజు నుండి ‘మైఖేల్‌’, ‘బుట్టబొమ్మ’ సినిమాలకు గట్టి పోటీనిస్తుంది. కాగా తాజాగా ఈ సినిమాపై సూపర్‌స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు ప్రశంసలు కురిపించాడు.

‘రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్‌ చేశాను. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్‌ అద్భుతంగా ఉంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ కచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా ఇది. సుహాన్‌ నటన బాగుంది. దర్శకుడు ప్రశాంత్ షణ్ముఖ్‌, నిర్మాత అనురాగ్‌మై రెడ్డితో పాటు చిత్రబృందానికి అభినందనలు’ అంటూ రైటర్‌ టీమ్‌పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. రోజు రోజుకు ఈ సినిమా టిక్కెట్లు భారిగా తెగుతూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడే అనుకుంటే యూఎస్‌లోనూ ఈ సినిమా పర్‌ఫార్మెన్స్‌ బాగుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా యూఎస్‌లో 2లక్షల డాలర్‌లు వసూలు చేసింది.

ఫస్ట్‌ వీక్‌ పూర్తయ్యేలోపు రైటర్ మూవీ తక్కువలో తక్కువ ఏడెమిని కోట్ల గ్రాస్‌ను ఈజీగా టచ్‌ చేస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పైగా మైఖేల్‌, బుట్టబొమ్మ సినిమాలకు బ్యాడ్‌ టాక్‌ రావడంతో సినీ ప్రేక్షకులు రైటర్‌కే ఓటు వేస్తున్నారు. ఇక ఈ శుక్రవారం కళ్యాణ్‌రామ్‌ అమిగోస్‌ విడుదల కానుంది. ఆ సినిమాపై భారీ అంచనాలు లేవు కానీ, మౌత్‌ టాక్‌ గనుక పాజిటీవ్‌గా వస్తే రైటర్‌ కలెక్షన్‌లపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.

Enjoyed watching #WriterPadmabhushan! A heartwarming film, especially the climax! ❤️ A must-watch for families! Loved @ActorSuhas' performance in the film!

Congratulations @SharathWhat, @anuragmayreddy, @prasanthshanmuk & the entire team on its huge success 👍👍👍 pic.twitter.com/yCg2MEKpiY

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) February 6, 2023