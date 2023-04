800 First Look | ముత్తయ్య మురళీధరన్‌ బయోపిక్‌.. 800 ఫస్ట్‌ లుక్‌ అదిరిందంతే

April 17, 2023 / 03:19 PM IST

Muthiah Muralidaran | లెజెండరీ క్రికెట్‌ ప్లేయర్, శ్రీలంకన్‌ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్ ముత్తయ్య మురళీధరన్‌ (Muthiah Muralidaran) బయోపిక్‌ తెరకెక్కుతున్న విషయం ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. 800 టైటిల్(‌800 Title)తో తెరకెక్కుతోంది. మేకర్స్ ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంలో మురళీధరన్‌ పాత్రలో స్లమ్‌ డాగ్‌ మిలియనీర్‌ ఫేం మధుర్‌ మిట్టల్‌ (Madhurr Mittal) నటిస్తున్నాడు. మురళీధరన్‌ లుక్‌కు ఏ మాత్రం తీసిపోనివిధంగా కనిపిస్తున్నాడు మధుర్ మిట్టల్‌.

నేడు ముత్తయ్య మురళీధరన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి ఎంఎస్ శ్రీపతి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ తమిళంతోపాటు హిందీ, తెలుగు భాషల్లో కూడా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్నిమూవీ ట్రైన్‌ మోషన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై వివేక్‌ రంగచారి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2023లోనే థియేటర్లలోకి రానుంది.

ముందుగా మురళీధరన్ పాత్రలో మక్కళ్‌ సెల్వన్‌ విజయ్‌ సేతుపతి నటించాల్సి ఉంది. చాలా కాలం క్రితమే ఈ బయోపిక్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ కూడా విడుదలైంది. అయితే ఎల్‌టీటీఈతో సివిల్‌ వార్‌ సమయంలో అప్పటి శ్రీలంక ప్రధాన మంత్రి రాజపక్సకు ముత్తయ్య మురళీధరన్‌ మద్దతు పలికాడని తమిళ ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో బయోపిక్‌ నుంచి తప్పుకోవాలని విజయ్ సేతుపతికి మురళీధరన్‌ ఓ లేఖ కూడా రాశాడు. తన వల్ల ఏ నటుడూ ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో మురళీధరన్ లేఖ రాయగా.. ఆయన కోరిక మేరకు విజయ్‌ సేతుపతి సినిమా నుంచి వైదొలిగాడు.

తాజాగా ఈ బయోపిక్‌కు సంబంధించి కొత్త అప్‌డేట్ అందించి, మూవీ అండ్ స్పోర్ట్స్‌ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. కెరీర్‌లో 800 టెస్ట్‌ వికెట్స్‌ తీసిన ఒకే ఒక ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ బౌలర్‌గా అరుదైన రికార్డు మురళీధరన్‌ ఖాతాలో ఉంది. ఈ రికార్డు స్ఫూర్తితోనే సినిమాకు 800 టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు.

MUTHIAH MURALIDARAN BIOPIC: FIRST LOOK POSTER… WILL RELEASE IN 3 LANGUAGES… #MadhurrMittal – who won acclaim for his performance in the #Oscar-winning film #SlumdogMillionaire – will play legendary cricketer #MuthiahMuralidaran in his biopic, titled 800 [#800TheMovie].

