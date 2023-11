November 6, 2023 / 01:51 PM IST

Maa Oori Polimera 2 | రెండేళ్ల కిందట నేరుగా ఓటీటీలో విడుదలై పెను సంచలనాలు సృష్టించిన సినిమా ‘మా ఊరి పొలిమేర’. బ్లాక్‌ మేజిక్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో వచ్చిన ఆదరణ అంతా ఇంతా కాదు. హాట్‌స్టార్‌లో నేరుగా విడుదలైన ఈ సినిమా కొన్ని రోజుల పాటు ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఇక సత్యం రాజేష్‌ నటనైతే వేరే లెవల్‌. అప్పటివరకు కామెడియన్‌గా మెప్పించిన సత్యం రాజేష్‌ ఈ సినిమాతో ప్రతినాయకుడిగా తనలోని విలక్షణ నటనను చూపించాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకు ‘మా ఊరి పొలిమేర 2’ అంటూ సీక్వెల్ వ‌చ్చింది. అనీల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో బాలాదిత్య మరో ప్రధాన పాత్రలో నటించాడు. ఇక తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీలో చిన్న చిత్రంగా థియేటర్లలోకి వచ్చి భారీ వసూళ్లను రాబడుతున్నది ఈ సినిమా. తాజాగా బ్రేక్ ఈవెన్‌ను కంప్లీట్ చేసుకుంది.

నవంబర్ 3వ తేదీన భారీ అంచనాలతో రిలీజైన ఈ సినిమా అంచనాలు మించి కలెక్షన్లు సాధిస్తున్నది. తొలిరోజు రూ. 3 కోట్ల కలెక్షన్‌లు రాబ‌ట్టిన ఈ సినిమా.. రెండో రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.6.6 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక ఆదివారం నాటికి రూ.9.6 కోట్లు కలెక్షన్‌లు రాబ‌ట్టి బ్రేక్ ఈవెన్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా లాభాల్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఇదిలా ఉండగా.. వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా మూడున్న‌ర కోట్ల వ‌ర‌కు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది ఈ మూవీ.

#Polimera2 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊-𝐄𝐕𝐄𝐍 Done in just 3️⃣ Days! 🔥

Ruling the weekend box-office all over Telugu states with 9.6CR Gross 💥🥁

BOOK YOUR TICKETS👇🏻https://t.co/Lv85BirETp#MindBendingBlockbusterPolimera2

#Bunnyvasu @Satyamrajesh2 @connect2vamsi @DrAnilViswanath pic.twitter.com/Ng7K0SuVKW

— Suresh Kondeti (@santoshamsuresh) November 6, 2023