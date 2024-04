Lucky Baskhar Teaser Update Look Goes Viral

Lucky Baskhar | లక్కీ భాస్కర్ ప్రపంచంలోకి.. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ టీం టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ వైరల్

Lucky Baskhar| మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం ‘లక్కీ భాస్కర్‌’ (Lucky Baskhar). మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chowdary) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తాజాగా టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

April 10, 2024 / 05:50 PM IST

Lucky Baskhar| మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం ‘లక్కీ భాస్కర్‌’ (Lucky Baskhar). మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chowdary) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి సుమతి పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

లక్కీ భాస్కర్ ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ ప్రపంచంలోకి వెళ్లేందుకు రెడీగా ఉన్నారా..? అంటూ టీజర్‌ను ఏప్రిల్‌ 11న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ జనాల మధ్య నుంచి నడుచుకుంటూ ఎవరికోసమో చూస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్‌ క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న లక్కీ భాస్కర్ షూటింగ్‌ను ఇటీవలే మొగల్తూరులోని పేరుపాలెం బీచ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నిర్వహించారని తెలిసిందే. షూటింగ్‌ లొకేషన్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో కనిపిస్తున్న వింటేజ్‌ కార్లు.. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ క్లాస్‌ లుక్‌లో అలరించబోతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమాలో దుల్కర్‌ సల్మాన్ బ్యాంకు ఉద్యోగిగా క‌నిపించ‌బోతున్నాడట‌. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య నిర్మిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాష్‌ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

లక్కీ భాస్కర్ టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌..

లక్కీ భాస్కర్‌ షూటింగ్ విజువల్స్‌..

మీనాక్షి చౌదరి ‘లక్కీ భాస్కర్’ లుక్‌..

