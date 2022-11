November 16, 2022 / 08:45 PM IST

ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటించిన తమిళ చిత్రం ‘లవ్‌ టుడే’ (Love Today). సేమ్‌ టైటిల్‌తో తెలుగులో విడుదల చేస్తున్నారు టాలీవుడ్ నిర్మాత దిల్‌ రాజు. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ నవంబర్ 15న లాంఛ్‌ కావాల్సి ఉండగా.. కృష్ణ మరణంతో ఈవెంట్‌ను వాయిదా వేసింది దిల్ రాజు టీం. కాగా తాజాగా ట్రైలర్‌ లాంఛింగ్ కొత్త అప్‌డేట్‌ అందించింది దిల్ రాజు టీం.

నవంబర్ 17న తెలుగు ట్రైలర్ లాంఛ్‌ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించడం థ్రిల్లింగ్‌గా ఉంది. హ్యాండ్సమ్ యాక్టర్ విజయ్‌ దేవరకొండ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ చేయబోతున్నాడని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ అఫీషియల్‌ ట్విటర్‌ ఖాతాలో ట్వీట్ చేసింది. తమిళంలో విడుదలై బ్లాక్‌ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రం తమిళంలో నవంబర్‌ 4న విడుదల కాగా.. సూపర్ హిట్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది.

లవ్‌ టుడే చిత్రంలో ఇవానా హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ చిత్రంలో సత్యరాజ్‌, రాధికా శరత్‌ కుమార్‌, యోగిబాబు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైనమెంట్ బ్యానర్‌పై కల్పతి ఎస్. అఘోరం, కల్పతి ఎస్‌. గణేష్‌, కల్పతి ఎస్‌. సురేష్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యువన్‌ శంకర్‌ రాజా సంగీతం అందించాడు.

We're thrilled to announce that #LoveToday Telugu Trailer will be releasing on 17th November.

The handsome hunk @TheDeverakonda will launch the trailer tomorrow at 10AM.

A @pradeeponelife show

A @thisisysr Vibe pic.twitter.com/6TbkkqoAiP

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) November 16, 2022