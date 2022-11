November 16, 2022 / 06:05 PM IST

అభిమానులు, కుటుంబసభ్యుల అశ్రునయనాల మధ్య సూపర్‌ స్టార్ కృష్ణ (Super Star Krishna) అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. టాలీవుడ్ హీరో గోపీచంద్‌ (Gopichand) టీం కృష్ణకు తుది వీడ్కోలు పలికింది. గోపీచంద్‌ 30 (Gopichand30)ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో డైరెక్టర్‌ శ్రీవాసు, హీరో గోపీచంద్‌తోపాటు చిత్రయూనిట్ సభ్యులు కృష్ణ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి వీడ్కోలు పలికారు. శ్రీవాసు డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం కోల్‌కతాలో కొనసాగుతుంది.

గోపీచంద్‌, శ్రీవాసు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూడో సినిమా ఇది. ఈ ఇద్దరు లక్ష్యం, లౌక్యం సినిమాల తర్వాత హ్యాట్రిక్‌ హిట్టు కొట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. డింపుల్ హయతి ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. జగపతిబాబు, ఖుష్బూ సుందర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం కోల్‌కతాలో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు.

ఈ ఏడాది మారుతి దర్శకత్వంలో కోర్టు రూం డ్రామా నేపథ్యంలో సాగే కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ పక్కా కమర్షియల్‌తో ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు గోపీచంద్‌. రాశీఖన్నా హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మిక్స్‌ డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. శ్రీవాసు సినిమాతో మరోసారి తనలోని మాస్‌, క్లాస్‌ యాంగిల్‌ను చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు మ్యాచోస్టార్‌.

కృష్ణకు గోపీచంద్‌ 30 టీం నివాళి..

. @YoursGopichand , @DirectorSriwass & Entire Team Paid Tribute to Sri #SuperStarKrishnaGaru From the Sets of #Gopichand30 in Kolkata. #RIPSuperStarKrishnaGaru #SSKLivesOn pic.twitter.com/42hd1Zyleo

గోపీచంద్‌ 30 లొకేషన్‌ స్టిల్స్‌..

From the Sets of #Gopichand30

First Look & Title Will be Unveiled Soon…!🤩

MachoStar @YoursGopichand @DimpleHayathi @DirectorSriwass @MickeyJMeyer @peoplemediafcy @vivekkuchibotla @khushsundar @kushithakallapu pic.twitter.com/MNOeFCgxVp

— 𝐆𝐨𝐩𝐢𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐬™ (@TrendsGopiChand) November 10, 2022