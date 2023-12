Leo 2 | లియో 2 ఎప్పుడు షురూ అంటే.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ మాటల్లోనే..

December 28, 2023 / 11:13 AM IST

Leo 2 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay)- లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం లియో (Leo.. Bloody Sweet). యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. 2023లో విజయ్‌కు ల్యాండ్ మార్క్‌ సినిమాగా నిలిచిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కాగా ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ వస్తుందని ఇప్పటికే వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా లియో 2పై ఆసక్తికర అప్‌డేట్ అందించాడు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌.

లియో సీక్వెల్‌పై అంతా వేస్తున్న అతిపెద్ద ప్రశ్నకు ఇప్పుడు అధికారికంగా సమాధానం దొరికింది. లియో 2 రాబోతుంది. కానీ తలైవా 171, ఖైదీ 2 సినిమాల తర్వాత లియో 2 సెట్స్‌పైకి వెళ్తుందని చెప్పాడు. ఇప్పుడీ కామెంట్స్ మూవీ లవర్స్‌లో ఫుల్ జోష్ నింపుతున్నాయి. మొత్తానికి లోకేశ్ కనగరాజ్‌ మరోవైపు కార్తీ బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీ ఖైదీ 2తో బిజీగా కాబోతున్నట్టు చెప్పేసి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాయి.

దళపతి 67గా తెరకెక్కిన లియో చిత్రంలో త్రిష ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. బాలీవుడ్ యాక్టర్ సంజయ్‌దత్‌, యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్, ప్రియా ఆనంద్‌, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందించగా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌, రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ డైలాగ్స్ అందించారు.

After #Kaithi2 ,I Will Start Process of #LEO2 & Im always Happy with Working with @actorvijay anna – @Dir_Lokesh 💥 pic.twitter.com/3T9ElwmaFV

The answer to the biggest question is officially confirmed now!!! Yes!! Leo 2 is happening,but after Thalaivar 171 and Kaithi 2 ~@Dir_Lokesh. #Leo #Leo2 #LeoBlockbuster #ThalapathiVijay #LokeshKanagaraj #Thalapathy67 pic.twitter.com/hysruERCGu

— JD (@shrysssvj) December 27, 2023