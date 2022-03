March 18, 2022 / 04:55 PM IST

పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ (Puri Jagannadh) డైరెక్ష‌న్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు లైగ‌ర్ (Liger). ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తోంది. ఇక ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ సీఈవో అపూర్వ మెహ‌తా 50వ పుట్టిన‌రోజు (Apoorva Mehta birthday) వేడుక‌లు గురువారం రాత్రి గ్రాండ్‌గా జ‌రిగాయి. ఈవెంట్‌కు ద‌ర్శ‌క‌నిర్మాత క‌ర‌ణ్ జోహార్ హోస్ట్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించాడు. బీటౌన్ తార‌ల‌తో బ‌ర్త్ డే ఈవెంట్ అంతా క‌ల‌ర్‌ఫుల్‌గా మారిపోయింది. వేడుక‌ల్లో లైగ‌ర్ టీం స్పెష‌ల్ అట్రాక్ష‌న్‌గా నిలిచింది.

ఫిల్మ్ హీరో విజ‌య్‌దేవ‌ర‌కొండ (Vijay Deverakonda), హీరోయిన్ అన‌న్య‌పాండే (Ananya Pandey), డైరెక్ట‌ర్ పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్‌, వ‌న్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూస‌ర్ ఛార్మీ కౌర్ ఈవెంట్‌లో సంద‌డి చేశారు. వీరంతా బ్లాక్ డ్రెస్సుల్లో మెరిసిపోతూ బ‌ర్త్ డే ఈవెంట్‌కే ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచారు. బ్లాక్ జాకెట్-బ్లాక్ ప్యాంట్‌తో విజ‌య్ క‌నిపించ‌గా…అన‌న్య‌పాండే మైండ్ బ్లోయింగ్ లుక్‌లో మెస్మ‌రైజ్ చేస్తోంది. లైగ‌ర్ సినిమా షూటింగ్ పూర్త‌వ‌గా..పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ కార్య‌క్ర‌మాలు కొన‌సాగుతున్నాయి. ఈవెంట్ లో లైగ‌ర్ టీం వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

My stunning #liger couple 💕💕 I love u both 😘😘😘 @TheDeverakonda @ananyapandayy pic.twitter.com/iDYsloK9G2

ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్-పూరీ కనెక్ట్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఆగ‌స్టు 25న విడుద‌ల చేస్తున్నాయి. బాక్సింగ్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీలో బాక్సింగ్ లెజెండ్ మైక్ టైస‌న్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. తెలుగు, హిందీ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ర‌మ్య‌కృష్ణ కీల‌క పాత్ర పోషిస్తోంది.

Here It's Our Rowdy Charming @TheDeverakonda 🔥

Team #LIGER 💕

Happy birthday @apoorvamehta18

For such a fun nite .. got to post more pics 😍

Thanks a lot #harmannkaur for making us look so stunning 😘😘😘#mumbai pic.twitter.com/6Zd8Zc68sc

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) March 18, 2022