March 18, 2022 / 03:37 PM IST

టీమిండియాలో ఆడి ఎలాగైన వ‌ల‌ర్డ్ క‌ప్ గెల‌వాల‌న్న తండ్రి క‌ల‌ను నెల‌వేర్చిన ఓ యువ‌తి క‌థాంశంతో తెర‌కెక్కిన చిత్రం కౌస‌ల్యా కృష్ణ‌మూర్తి (Kausalya Krishnamurthy). 2018లో త‌మిళం (Kollywood)లో కూడా విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమా కావ‌డంతో మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. త‌మిళ హీరో శివ‌కార్తీకేయ‌న్ (Sivakarthikeyan)సొంత బ్యాన‌ర్ శివకార్తికేయ‌న్ ప్రొడ‌క్షన్స్ లో సినిమాను నిర్మించ‌డ‌మే కాదు.. కోచ్ పాత్ర‌లో కీ రోల్ కూడా పోషించాడు.

అయితే ఈ చిత్రం ఘ‌న‌త సొంతం చేసుకుంది. కౌస‌ల్యా కృష్ణ‌మూర్తి ఇవాళ చైనాలో విడుద‌లైంది. తాజా స‌మాచారం చైనాలోని సుమారు 10 వేలకుపై షోలు ర‌న్ చేస్తున్నార‌ట‌. ఇదే విష‌యాన్ని శివ‌కార్తికేయ‌న్ స్పెష‌ల్ వీడియా షేర్ చేస్తూ ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ చేశాడు. అరుణ్ రాజా కామ‌రాజ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంలో ఐశ్వ‌ర్యా రాజేశ్ (Aishwarya Rajesh) న‌ట‌న‌కు మంచి మార్కులు ప‌డ్డాయి.

Happy that our maiden production #Kanaa is releasing today in China 👍😊

Here is a small video expressing our happiness. Thanks for your continuous support and love towards #Kanaa ❤️😊 pic.twitter.com/pXA6NC7CdF

— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) March 18, 2022