October 17, 2023 / 03:23 PM IST

Leo Movie | రిలీజ్‌ డేట్ దగ్గర పడుతున్న కొద్ది లియో సినిమాకు షాకులు తగులుతూనే ఉన్నాయి. ఓ వైపు తమిళనాడులో ప్రీమియర్‌ షోలకు అనుమతి లభించలేదు. మరోవైపు హిందీలో మల్టీప్లెక్స్‌ ఇష్యూతో థియేటర్‌లు లేవు. కన్నడలోనూ అంతంత మాత్రంగా థియేటర్‌లు దొరికాయి. అయితే ఒక్క తెలుగులో మాత్రమే ఈ సినిమాకు అన్ని విధాల కలిసొచ్చింది. ఈ సినిమా హక్కులు సితార చేతిలో పడటంతో థియేటర్‌లు పుష్కలంగా లభించాయి. అంతేకాకుండా తెలుగు సినిమాల రేట్‌లతోనే ఈ సినిమా రిలీజ్‌ కాబోతుంది. అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌ కూడా ఓ రేంజ్‌లో జరుగుతున్నాయి. టిక్కెట్‌లు హాట్‌ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. అంతా బాగానే జరుగుతుందనుకున్న టైమ్‌లో లియో టీమ్‌కు బిగ్ షాక్‌ తగిలింది.

మరో రెండు రోజుల్లో రిలీజ్‌ కాబోతున్న లియో సినిమా తెలుగు వెర్షన్‌పై హైదరాబాద్‌ సివిల్‌ కోర్టు స్టే విధించింది. లియో సినిమాను 20వ డేట్‌ వరకు రిలీజ్‌ చేయకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తెలుగులో లియో అనే టైటిల్‌ను ఉపయోగించడంపై పిటిషన్ దాఖలైనట్లు సమాచారం. సితార ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌ ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. దీనిపై నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ నాగవంశీ మరికాసేపట్లో క్లారటి ఇచ్చే చాన్స్‌ ఉంది.

BREAKING: #LEO Telugu release STOPPED till 20th October 2023.

The Court has issued restraining orders to withhold the Telugu release until 20th October in response to the petition filed against… pic.twitter.com/1kTij5IssR

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) October 17, 2023