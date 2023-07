July 29, 2023 / 04:38 PM IST

Sanjay Dutt | లియోపై రోజు రోజుకు అంచనాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆ మధ్య రిలీజైన ప్రోమో నుంచి మొన్న విడుదలైన నా రెడీ సాంగ్‌ వరకు ప్రతీది వీర లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. లోకేష్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా దసరా పండగను లాక్‌ చేసుకుంది. ఇప్పటికే టాకీ పార్ట్‌ మొత్తం కంప్లీట్‌ అయిపోయింది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్‌ సహా పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు ఒక్కోటి కొలిక్కి దశకు వచ్చేస్తున్నాయి. పాన్‌ ఇండియా రిలీజ్‌ కాబట్టి ఈ సారి కాస్త పెద్ద ఎత్తున ప్రమోషన్‌లు గట్రా ప్లాన్‌ చేస్తున్నారట. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మేకర్స్‌ ఓ అదిరిపోయో వీడియోను రిలీజ్‌ చేసింది.

శనివారం సంజయ్‌ దత్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఓ స్పెషల్ వీడియోను రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ సినిమాలో సంజయ్‌ ఆంటోని దాస్‌గా కనిపించనున్నాడు. విజయ్‌ను ఢీ కొట్టే స్టైలిష్ విలన్‌గా సంజయ్‌ రోల్ ఉండబోతున్నట్లు లోకేష్‌ ఈ వీడియోతో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ముఖ్యంగా అనిరుధ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌ మాత్రం వేరే లెవల్లో ఉంది. లిటరల్లీ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించాయి. అంతేకాకుండా లియోలో సంజయ్‌ పాత్ర విజయ్‌కు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉంటుందని చెన్నై వర్గాల టాక్‌.

Meet #AntonyDas 🔥🔥

A small gift from all of us to you @duttsanjay sir! It was indeed a pleasure to work with you!🤜🤛#HappyBirthdaySanjayDutt ❤️#Leo 🔥🧊 pic.twitter.com/UuonlCF3Qa

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) July 29, 2023