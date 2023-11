November 20, 2023 / 11:11 AM IST

Leo Movie | వారసుడు సినిమా తర్వాత తమిళ సూపర్ స్టార్ దళపతి విజయ్ (Thalapathy Vijay) న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘లియో’ (LEO). లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వ‌హించాడు. ఇక ఈ సినిమాలో గౌతమ్ మీనన్, అర్జున్, సంజయ్ దత్, మన్సూర్ ఆలీ ఖాన్ త‌దిత‌రులు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. అక్టోబ‌ర్ 19న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.550 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. ఇక థియేటర్‌లో అల‌రించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి ఎప్పుడు వ‌స్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అంటూ ప్రేక్ష‌కులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే ‘లియో’ సినిమా తాజాగా ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ‘లియో’ (LEO) సినిమా న‌వంబ‌ర్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ విష‌యాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలుపుతూ.. అన్న‌న్ వరార్ వ‌ళీ విడు (అన్న వ‌స్తున్నాడు దారి ఇవ్వండి) అంటూ రాసుకొచ్చింది. ఇక ఈ సినిమా త‌మిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, క‌న్నడ, మ‌ల‌యాళం భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మ‌రోవైపు ఈ సినిమా ఇండియాలో న‌వంబ‌ర్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుండ‌గా.. గ్లోబ‌ల్ వైడ్‌గా మాత్రం న‌వంబ‌ర్ 28 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవ్వ‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది.

లియోలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్‌దత్‌, యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్ తోపాటు ప్రియా ఆనంద్‌, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌ అందించారు.

