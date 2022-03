రోషన్ నెక్ట్స్‌ సినిమా కోసం భారీ ఏర్పాట్లు.. రంగంలోకి వైజయంతి మూవీస్..

March 13, 2022 / 07:16 PM IST

Roshan Meka | సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ నెక్ట్స్‌ సినిమా ఎప్పుడు..? ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ కూడా ఇదే అడుగుతున్నారు. గత ఏడాది విడుదలైన పెళ్లి సందD సినిమా ఊహించిన దానికంటే పెద్ద విజయం సాధించింది. దసరాకి విడుదలైన ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ రావడమే కాకుండా.. రోషన్ హీరోగా నిలబడ్డాడు. అయితే ఈ సినిమా తర్వాత ప్రాజెక్టు గురించి ఇప్పటి వరకు అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు రోషన్. ఈ క్ర‌మంలో రోష‌న్ త‌ర్వాత సినిమా గురించి అప్‌డేట్ వ‌చ్చేసింది.

నిజానికి ఈయన నాలుగేండ్ల‌ కింద నిర్మలా కాన్వెంట్ సినిమా చేశాడు. కానీ హీరోగా అది మొదటి సినిమా లెక్కలోకి రాదు. ఎందుకంటే 17 ఏండ్ల‌ వయసులో ఆ సినిమాలో నటించాడు. ఏదో సరదాగా చేశాడు.. కానీ సీరియస్ గా కాదు అంటూ శ్రీకాంత్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత దర్శకేంద్రుడు చేతుల మీదుగా వచ్చిన కే.రాఘవేంద్రరావు పెళ్లి సందD రోషన్ మొదటి సినిమా అంటూ ప్రమోషన్ చేశారు. శ్రీకాంత్ కోరుకున్న డ్రీమ్ డెబ్యూ మాత్రం ఇది కాదు. తన తనయుడు సూపర్ హిట్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇస్తాడు అని అనుకున్నాడు. అయితే పెళ్లి సందD కలెక్షన్స్ బాగానే తీసుకువచ్చింది.. కానీ అనుకున్న విజయం మాత్రం సాధించలేదు. దాంతో రెండో సినిమా కోసం భారీ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు శ్రీకాంత్. ఈయన రెండో సినిమాను వైజయంతి మూవీస్ నిర్మించబోతుంది. మార్చి 13న రోషన్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రెండో సినిమా గురించి అఫీషియల్ అప్ డేట్ ఇచ్చారు. ప్రదీప్ అద్వైతం ఈ సినిమాను తెరకెక్కించబోతున్నాడు. త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలు కానుంది. ఏదేమైనా కొడుకును స్టార్ హీరో చేయాలని గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాడు సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్.

