Lal Salaam Ayalaan Pongal 2024 Fight With Another Two Movies

Pongal 2024 Movies | పొంగళ్‌ 2024 క్రేజీ ఫైట్‌.. గెట్‌ రెడీ అంటోన్న డిఫరెంట్‌ జోనర్‌ సినిమాలు

October 1, 2023 / 04:26 PM IST

Pongal 2024 | బాక్సాఫీస్ వద్ద పండుగ సీజన్లలో కొత్త కొత్త సినిమాల సందడి ఉంటుందని తెలిసిందే. అయితే ఈ క్రేజ్‌ ఒక్కో పండుగకు ఒక్కోలా ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి పొంగళ్‌ (సంక్రాంతి) సందర్భంగా విడుదలయ్యే సినిమాలపై అంచనాలు భారీగా ఉంటాయి. ఈ సారి పొంగళ్‌ 2024 (Pongal 2024) కానుకగా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద డిఫెరెంట్ జోనర్ సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి. వీటిలో తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న లాల్‌ సలామ్‌ (Lal Salaam) ఒకటి.

స్పోర్ట్స్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే ఇంటెన్స్ డ్రామాగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని పొంగళ్‌కు రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ ఓ లుక్‌ కూడా విడుదల చేయగా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మరోవైపు శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న సినిమా అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. టాలీవుడ్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని పొంగళ్‌ 2024 కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.

టాలెంటెడ్ యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ సుందర్ సి (Sundar C) స్వీయదర్శకత్వంలో లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం అరణ్మనై 4 (Aranmanai 4). అరణ్మనై ఫ్రాంచైజీలో హార్రర్‌ కామెడీ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీలో తమన్నా, రాశీఖన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే అరణ్మనై 4 ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేయగా.. లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని కూడా 2024 పొంగళ్‌ సందర్భంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అరణ్మనై 4 చిత్రంలో యోగిబాబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

హిప్ హాప్‌ తమిఝా మ్యూజిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. అరుణ్ విజయ్‌ నటిస్తోన్న Vanangaan కూడా ఇదే సీజన్‌లో విడులవుతుంది. మరి ఈ డిఫరెంట్ జోనర్‌ సినిమాల మధ్య క్రేజీ ఫైట్‌ ఎలా ఉండబోతుందనేది చూడాలి మరి.

