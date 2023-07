Kushi Movie | ఖుషీ సినిమా షూటింగ్‌ కంప్లీట్‌.. యాగం చేస్తున్న వీడియో వైరల్‌

July 5, 2023 / 11:25 AM IST

Kushi Movie Shooting Wrapped Up| లైగర్ వంటి అల్ట్రా డిజాస్టర్‌ తర్వాత విజయ్‌ చేస్తున్న సినిమా ఖుషీ. పవన్‌ కెరీర్‌లో ఓ మైలురాయిగా చెప్పుకునే ఖుషీ సినిమా టైటిల్‌నే ఈ మూవీకు పెట్టడంతో ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అయింది. ఇక అప్పుడు ఈ సినిమా టైటిల్‌ను వద్దని వారించిన వారు కూడా ఉన్నారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సమంత ఫీ మేల్ లీడ్‌ చేస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సినిమాపై తిరుగులేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. గతేడాది షూటింగ్‌ ప్రారంభించిన ఈ సినిమా సమంత అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో కొన్ని రోజుల పాటు బ్రేక్‌లు పడ్డాయి.

తిరిగి ఈ ఏడాది ప్రథమార్థంలో షూటింగ్‌ ప్రారంభించి బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ షెడ్యూల్స్‌తో బిజీ బిజీగా గడిపారు. ఇక తాజాగా ఈ సినిమాకు గుమ్మడికాయ కొట్టేశారు. ఈ మేరకు షూటింగ్‌ స్పాట్‌ నుంచి ఓ స్పెషల్ వీడియోను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. కుటుంబసభ్యులంతా గుడిలో యాగం చేస్తున్నట్టు వీడియోలో చూపించారు. సమంత రెడ్ కలర్ చీర కట్టుకోగా.. విజయ్ షర్ట్, పంచ కట్టుకున్నాడు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

కాశ్మీర్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన నా రోజా నువ్వే సాంగ్ ఇన్‌స్టాంట్‌గాఎక్కేసింది. మరో వారం, రెండు వారాల్లో సెకండ్ సింగిల్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు టాక్‌. లైగర్‌తో కోలుకోలేని దెబ్బ తిన్న విజయ్‌.. ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా భారీ కంబ్యాక్‌ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నాడు. ఇక శివ నిర్వాణ సైతం టక్‌ జగదీష్ వంటి ఫేడవుట్ సినిమా తర్వాత ఈ సినిమాతో మంచి కంబ్యాక్‌ ఇచ్చేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 1న పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్‌ కానుంది.

Our Rowdy @TheDeverakonda drops this video as #Kushi Team wrapping up their last schedule 📽️🎬#VijayDeverakonda #Samantha @ShivaNirvana @HeshamAWMusic @MythriOfficial pic.twitter.com/HkM2SiNbzB

— IVG (@IndianVideoGuru) July 4, 2023