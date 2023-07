Kushi Movie | ఖుషీ సెకండ్‌ సింగిల్‌ వచ్చేస్తుంది.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

July 9, 2023 / 10:57 AM IST

Kushi Movie Second Single | ‘లైగర్‌’ ఫలితం విజయ్‌ దేవరకొండను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. దాదాపు రెండేళ్ల పడిన కష్టం బూడిదలో పోసిన పన్నీరైంది. యునానిమస్‌గా ఈ సినిమా తిరస్కారానికి గురి కావడంతో విజయ్‌ సైతం సైలెంట్‌ అయిపోయాడు. ఇక ప్రస్తుతం విజయ్‌ ఆశలన్నీ ‘ఖుషీ’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై కాస్త మంచి అటెన్షన్‌నే క్రియేట్‌ చేశాయి. రోమ్‌-కామ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ ఇప్పటి నుంచే పలు అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై అంచనాలు నెలకొల్పుతున్నారు.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా సెకండ్‌ సింగిల్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఆరాధ్య అంటూ సాగే మెలోడియస్‌ గీతాన్ని బుధవారం విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేసింది. రీల్స్‌, షార్ట్స్‌లతో సోషల్ మీడియాను ఓ ఊపు ఊపేసింది. ఇక ఇప్పుడు ఈ సినిమా సెకండ్‌ సింగిల్‌ కూడా అదే రేంజ్‌లో ఉంటుందని చిత్రయూనిట్ వెల్లడించింది. సిద్‌ శ్రీరామ్‌, చిన్మయి ఆలపించిన ఈ పాటకు శివ నిర్వాణ సాహిత్యం అందించాడు.

కాశ్మీర్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. విజయ్‌కు జోడీగా సమంత నటిస్తుంది. నిజానికి ఈ సినిమా రెండు నెలల ముందే విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ సమంత మయోసైటిస్‌ వ్యాధి బారిన పడటంతో షూటింగ్‌ ఆలస్యమైంది. దాంతో ఈ సినిమా రిలీజ్‌ను సెప్టెంబర్‌కు పోస్ట్‌ పోన్‌ చేశారు. అంతేకాకుండా ముందుగా ఈ సినిమా కేవలం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిలీజ్‌ చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్‌ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

