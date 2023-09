Kushi Blockbuster Celebrations At Vizag Photos Goes Viral

Kushi | విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda), సమంత (Samantha) కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం ఖుషి (Kushi). శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఖుషి.. వాటికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్‌ టాక్‌తో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

September 5, 2023 / 03:01 PM IST

Kushi | విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda), సమంత (Samantha) కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం ఖుషి (Kushi). శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కింది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో సెస్టెంబర్ 1న గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఖుషి.. వాటికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్‌ టాక్‌తో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

సినిమా సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది ఖుషి టీం. వైజాగ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విజయోత్సవ కార్యక్రమంలో విజయ్‌ దేవరకొండ కేక్‌ కట్‌ చేసి.. టీంతో కలిసి సక్సెస్‌ను వేడుకగా జరుపుకున్నాడు. గీత గోవిందం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్‌ తర్వాత మళ్లీ ఆ రేంజ్‌ సక్సెస్ అందుకోవడంతో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ ఫుల్‌ ఖుషీగా ఉన్నాడు. వైజాగ్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

కాగా ఖుషి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్‌ డేట్‌పై క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌. ఖుషి ఫస్ట్‌ లుక్ లాంఛ్‌ నుంచి సాంగ్స్‌, టీజర్‌, ట్రైలర్‌, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్.. ఇలా అన్ని విషయాల్లో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తూ వస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ తెరకెక్కించిన ఈ మూవీలో స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ జ‌య‌రాం, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషించారు.

#Kushi Raked Over $1.4Million & hitting strong in USA 💥💥 Witness the most relatable tale of the most adorable pair on screens, Book your tickets now 🎟️ 🇺🇸 Release by @ShlokaEnts #KushiForFamilies @TheDeverakonda @Samanthaprabhu2 @ShivaNirvana @HeshamAWMusic… pic.twitter.com/UovuBbupL7 — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 4, 2023

