KTR | ఇది మీ కష్టానికి దక్కిన ప్రతిఫలం.. వేణు యెల్దండిని అభినందించిన కేటీఆర్‌

August 4, 2024 / 09:19 AM IST

హైదరాబాద్‌: కుటుంబ బంధాల నేపథ్యంలో రూపొంది అపురూప విజయాన్ని అందుకున్న బలగం.. ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ చిత్రంగా ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డ్స్‌ దక్కించుకోవడం పట్ల బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. బలంగా సినిమా దర్శకుడు, చిత్ర బృందాన్ని ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రశంసించారు. చిత్ర దర్శకుడు వేణు యెల్దండిని అభినందించారు. ఇది మీ కష్టానికి దక్కిన ప్రతిలమని చెప్పారు. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని సాధించే ఇది తొలిమెట్టు అని చెప్పారు.

శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లో 69వ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ సౌత్‌-2024 వేడుకలు నిర్వహించారు. టాలీవుడ్‌కు సంబంధించి బలగం సినిమాకు ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ సహాయ నటి అవార్డులు దక్కాయి.

Many Congratulations to my brother @VenuYeldandi9 on winning the #Filmfare awards; Best Director & Best Film for his brilliant work in #Balagam

You and your team deserve all the appreciation & accolades for the outstanding job 👏

May this be the beginning of many more…

— KTR (@KTRBRS) August 4, 2024