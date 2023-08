August 26, 2023 / 11:41 AM IST

Krithi Sanan | ‘మీమీ’ (Mimi) సినిమ‌తో భారీ హిట్ అందుకుంది బాలీవుడ్ న‌టి కృతిసనన్‌. లక్ష్మణ్‌ ఉటేకర్‌ (Lakshman Utekar) దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో కృతి సరోగేట్‌ (Surrogate Mother) మదర్‌గా నటించి అంద‌రిని మెప్పించింది. తాజాగా ఈ సినిమాలో కృతి నటనకు గాను ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డు (National award for Best Actress) అందుకుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా ముంబైలోని ప్రసిద్ధమైన సిద్ధి వినాయక మందిరాన్ని (Siddi Vinayaka Temple) శ‌నివారం కృతి దర్శించుకుంది.

సిద్ది వినాయక స్వామి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించింది. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సాధారణ‌ భక్తురాలిగా వ‌చ్చిన కృతిసనన్‌ సిద్ది వినాయక స్వామికి ప్రత్యేక మొక్కులు చెల్లించింది. ఇక కృతిసనన్‌ వినాయక మందిరానికి వచ్చిందని తెలుసుకున్న అభిమానులు ఆమెను చూసేందుకు ఎగబడ్డారు. ప్ర‌స్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

#KritiSanon : spotted at siddhivinayak temple to seek blessings 💛 pic.twitter.com/yzAUcNtoAE

Kriti with her family at siddhivinayak temple 💛💛#KritiSanon pic.twitter.com/oCsFSdjPkk

— ishita♡ (@Kriti_lovee) August 26, 2023