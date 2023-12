December 19, 2023 / 07:07 PM IST

Kriti Sanon | బాలీవుడ్ భామ కృతిసనన్ (Kriti Sanon) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం Do Patti. శశాంక చతుర్వేది దర్శకత్వంలో నార్తిండియా హిల్స్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతోంది. కాజోల్‌ మరో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్ చేసింది‌. ఈ స్టిల్స్, వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

రోహిత్ శెట్టి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన దిల్‌వాలే తర్వాత కృతిసనన్‌, కాజోల్‌ కాంబోలో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. 2024లో నెట్ ఫ్లిక్స్‌లో సందడి కానుండగా.. తేదీపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. కృతిసనన్‌, కనికా ధిల్లాన్‌ హోం బ్యానర్లు Blue Butterfly Films, Kathha Pictures నుంచి వస్తున్న తొలి సినిమా కావడం విశేషం.

