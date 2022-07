July 29, 2022 / 03:55 PM IST

Vikranth Rona Movie Collections | రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ తెర‌కెక్కించిన ‘ర‌క్త చ‌రిత్ర’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మ‌య్యాడు సుదీప్ కిచ్చా. ఆ త‌ర్వాత చాలా ఏళ్ళ‌కు ‘ఈగ’ చిత్రంతో తెలుగులో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రంతో తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస‌గా ‘బాహుబ‌లి’, ‘సైరా’ వంటి పాన్ ఇండియా సినిమాల‌తో టాలీవుడ్ ప్రేక్ష‌కుల‌కు మ‌రింత ద‌గ్గ‌ర‌య్యాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే ఈయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన ‘విక్రాంత్ రోణ’ గురువారం ఇక్క‌డ కూడా విడుద‌లైంది. పాన్ ఇండియా లెవల్లో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రానికి మొద‌టి షో నుండి పాజిటీవ్ టాక్ రావ‌డంతో మంచి ఓపెనింగ్స్ వ‌చ్చాయి. అంతేకాకుండా సుదీప్ కెరీర్‌లోనే హైయెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ తీసుకొచ్చిన సినిమాగా విక్రాంత్ రోణ నిలిచింది. ఈ సినిమా మొద‌టి రోజు క‌లెక్ష‌న్‌ల‌ను గ‌మ‌నిస్తే..

క‌ర్నాట‌క : 18.33 కోట్లు

తెలంగాణ+ఏపి : 2.10 కోట్లు

త‌మిళ‌నాడు : 0.81 కోట్లు

కేర‌ళ‌ : 0.16 కోట్లు

రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా : 2.42 కోట్లు

ఓవ‌ర్సీస్‌ : 2.67 కోట్లు

వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్ టోటల్‌ : 26.49 కోట్లు

విక్రంత్ రోణ చిత్రం మొద‌టి రోజే 26.49 కోట్ల గ్రాస్ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించిందంటే విశేషం అనే చెప్పాలి. ఇక ఈ చిత్రానికి తెలుగులో కోటీన్న‌ర‌కు పైగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ జ‌రిగింది. కాగా మొద‌టి రోజే కోటీవ‌ర‌కు షేర్ సాధించి అంద‌రిని ఆశ్చ‌ర్యంలో ముంచెత్తింతి. ఇలానే కంటిన్యూ అయితే ఈ చిత్రం ఫైన‌ల్‌గా ప‌ది కోట్ల వ‌ర‌కు షేర్‌ను సాధిస్తుంద‌న‌డంలో అతిశ‌యోక్తి కాదు. అనుప్ భందారి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని షాలిని ఆర్ట్స్‌, ఇన్‌వేనియో ఫిలింస్ ఇండియా సంస్థల‌తో క‌లిసి సుదీప్ స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు. బాలీవుడ్ భామ జాక్వెలీన్ ఫెర్నాండెజ్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించింది.

#VikrantRona is off to a FANTASTIC start at the box office.

The film has minted ₹ 26.49 cr on the opening day.

KA – ₹ 18.33 cr

AP/TS – ₹ 2.10 cr

TN – ₹ 0.81 cr

KL – ₹ 0.16 cr

ROI – ₹ 2.42 cr

OS – ₹ 2.67 cr

Total WW – ₹ 26.49 cr

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) July 29, 2022