August 19, 2022 / 01:01 PM IST

ప్ర‌స్తుతం ఎక్క‌డ చూసిన ‘కార్తికేయ‌-2’ హ‌వానే క‌నిపిస్తుంది. ఎన్నో వాయిదాల త‌ర్వాత ఆగ‌స్టు13న‌ విడుద‌లైన ఈ చిత్రం మొద‌టి షో నుండి పాజిటీవ్ టాక్ తెచ్చుకుని బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర దూసుకుపోతుంది. మొద‌టి రోజు లిమిటెడ్ స్క్రీన్‌ల‌లో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం రెండో రోజు నుండి స్క్రీన్ కౌంట్ పెరుగుతూ వ‌స్తుంది. ఇక ఫ‌స్ట్‌డేకు స‌మానంగా 5వ రోజు కూడా క‌లెక్ష‌న్లు సాధించి.. కంటెంట్ ఉంటే క‌లెక్ష‌న్ల‌కు అడ్డేది అని నిరూపిస్తుంది. కేవ‌లం టాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా విడుద‌లైన అన్ని భాష‌ల్లో ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్ళ‌ను సాధిస్తుంది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌లో రోజు రోజుకు కార్తికేయ‌-2పై క్రేజ్ విప‌రీతంగా పెరుగుతుంది. ఈ క్ర‌మంలోనే బాలీవుడ్ థియేట‌ర్‌ల సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకు పెరుగుతూ వ‌స్తుంది.

కార్తికేయ-2 చిత్రం బాలీవుడ్‌లో మొద‌టి రోజు కేవ‌లం 50 స్క్రీన్‌ల‌లో విడుద‌లైంది. ఇక రెండో రోజు రెండో రోజు నుండి స్క్రీన్ల కౌంట్ పెరుగుతూ శుక్ర‌వారం ఏకంగా 1000 పైగా స్క్రీన్‌ల‌లో 3000 పైగా షోస్‌లతో ప్ర‌ద‌ర్శితమ‌వుతుంది. పోటీగా అమీర్‌ఖాన్ ‘లాల్ సింగ్ చ‌డ్డా’, అక్ష‌య్ కుమార్ ‘ర‌క్షా బంధ‌న్’ వంటి సినిమాలున్నా బాలీవుడ్ ఆడియెన్స్ కార్తికేయ‌-2 చిత్రం వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాల‌ను భాష‌తో సంబంధంలేకుండా ప్రేక్ష‌కులు ఆధ‌రిస్తార‌ని కార్తికేయ‌-2 మ‌రోసారి నిరూపించింది. అస‌లు ఎలాంటి ప్ర‌మోష‌న్‌లు చేయ‌కుండానే ఈ చిత్రానికి హిందీ బెల్ట్‌లో ఈ స్థాయి క్రేజ్ వ‌చ్చిందంటే విశేషం అనే చెప్పాలి. ఈ చిత్రంతో హీరో నిఖిల్‌కు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వ‌చ్చింది.

అడ్వేంచ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రానికి చందూ మొండేటి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. నిఖిల్‌కు జోడీగా అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌ణ్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. బాలీవుడ్ న‌టుడు అనుప‌మ్ ఖేర్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించాడు. మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్‌ను పూర్తి చేసుకుని డ‌బుల్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ దిశ‌గా ఈ చిత్రం వెళ్తుంది. బాలీవుడ్‌లో బాహుబ‌లి, పుష్ప త‌ర్వాత ఆ స్థాయిలో టాలీవుడ్ సినిమా దూసుకుపోతుంది.

1000 Screens in HINDI with around 3000 Shows 🙏🏽🙏🏽🔥🔥 This weekend please come celebrate In Movie Theatres 🙏🏽🙏🏽 #Karthikeya2 🙏🏽 #Karthikeya2Hindi pic.twitter.com/bXe2kGvPz8

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) August 18, 2022