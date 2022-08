August 14, 2022 / 10:46 AM IST

Viruman Movie | త‌మిళ హీరో కార్తి తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేని పేరు. ‘యుగానికి ఒక్క‌డు’ సినిమా నుండి గ‌తేడాది విడుద‌లైన ‘సుల్తాన్’ వ‌ర‌కు ఈయ‌న ప్ర‌తి సినిమా త‌మిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఏక‌కాలంలో విడుద‌ల‌వుతూ వ‌స్తున్నాయి. తెలుగులో ఈయ‌న సినిమాల‌కు ఇక్క‌డి టైర్‌2 హీరోల సినిమాల‌కున్నంత క్రేజ్ ఉంది. అంతేకాకుండా కార్తి ఇక్క‌డ‌ ఇంట‌ర్వూలు గాని, స్పిచ్‌లలో గాని తెలుగులో మాట్లాడ‌టంతో టాలీవుడ్ ప్రేక్ష‌కుల‌లో మ‌రింత అభిమానం సంపాదించుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన విరుమ‌న్ త‌మిళంలో విడుద‌లై ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. ముత్త‌య్య ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం శుక్ర‌వారం విడ‌దులై త‌మిళ‌నాట వ‌సూళ్ల సునామీని సృష్టిస్తుంది.

ఈ చిత్రం మొద‌టి రోజే రూ.8.2 కోట్ల గ్రాస్‌ను క‌లెక్ట్ చేసి కార్తి కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా ‘విరుమ‌న్’ నిలిచింది. కార్తి ప్రతి సినిమాకు త‌న మార్కెట్‌ను పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో కార్తికు జోడీగా అధితి శంక‌ర్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. 2డీ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై సూర్య, జ్యోతిక ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ముందుగా ఈ చిత్రాన్ని వినాయ‌క చ‌వితి కానుక‌గా సెప్టెంబ‌ర్ 30న విడుద‌ల చేయాల‌ని భావించారు. కానీ మూడు వారాల ముందుగానే ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది.

#Viruman opening day gross 8.2 crores in Tamil Nadu. Career-best opening for @Karthi_Offl , his market expanding with every given film! 🔥💥💥 #Karthi pic.twitter.com/dz1hhq9c4a

— Rajasekar (@sekartweets) August 13, 2022