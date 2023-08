August 2, 2023 / 03:54 PM IST

Sardar 2 | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో ఒకడు హీరో కార్తీ (karthi). ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో పీఎస్ మిత్రన్‌ (PS Mithran) దర్శకత్వంలో నటించిన మల్టీలింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌ సర్దార్ (Sardar)‌. గతేడాది ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డులు సృష్టించింది. కార్తీ-పీఎస్ మిత్రన్‌ టీం ఇప్పటికే ఈ సూపర్ హిట్ ప్రాజెక్ట్‌కు సీక్వెల్‌ సర్దార్‌ 2 (Sardar 2)ను కూడా ప్రకటించింది. మిషన్‌ కంబోడియా త్వరలో మొదలవుతుంది.. అని మేకర్స్‌ ఇప్పటికే సర్దార్‌ 2 అప్‌డేట్‌ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా సర్దార్‌ 2 వార్త నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు షురూ అయ్యాయి. ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు. పార్ట్‌ 1కు జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ కాగా.. సీక్వెల్‌కు అతడి స్థానంలో మరో సంగీత దర్శకుడిని తీసుకొని.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నారు మేకర్స్‌. అంతేకాదు సీక్వెల్‌లో స్టార్ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నాడు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనుంది.

కార్తీ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు (Karthi). రాజు మురుగన్‌ దర్శకత్వంలో టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జపాన్‌ (Japan). ఈ మూవీలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మరోవైపు కార్తీ 26 (Karthi 26) కొన్నాళ్ల క్రితం షురూ అయింది. 96 ఫేం ప్రేమ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వంలో కార్తీ 27 (Karthi 27) అప్‌డేట్‌ అందించి అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌లో ఫుల్ జోష్‌ నింపుతున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన జపాన్‌ లుక్‌తోపాటు జపాన్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు.

