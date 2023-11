November 25, 2023 / 11:09 AM IST

Kantara Chapter 1 First Look | గతేడాది వ‌చ్చిన‌ బిగ్గెస్ట్‌ హిట్లలో ‘కాంతార’ ఒకటి. క‌న్న‌డ‌లో చిన్న సినిమాగా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సంచలనాలు సృష్టించింది. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో భారీ అంచనాల నడుమ కన్నడలో రిలీజైన ఈ సినిమా మొదటి రోజు నుండి పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని భారీ వసూళ్లు సాధించింది. ఇక ఈ సినిమాకు వస్తున్న ఆధరణతో అన్ని భాషల ప్రేక్షకుల నుండి భారీ డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. దాంతో మేకర్స్‌ పలు భాషల్లోకి డబ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్‌, మలయాళ భాషల్లో ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్‌ చేశారు. ఇక రిలీజైన ప్రతి భాషలో భారీ వసూళ్ళను సాధిస్తూ డబుల్‌ బ్లాక్‌బస్టర్ నిలిచింది.

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమాకు పార్ట్‌-2 తెరకెక్కుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. కాంతార ఛాప్ట‌ర్ 1 అంటూ రానున్న ఈ సినిమాకు కూడా రిషబ్‌శెట్టే ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక ఇటివ‌లే షూటింగ్ మొదలుపెట్టిన చిత్రబృందం ఈ సినిమా నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్‌ను అందించింది. కాంత‌ర ఛాప్ట‌ర్ 1 ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను న‌వంబ‌ర్ 27న మధ్యాహ్నం 12:25 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. అది కేవలం వెలుగు కాదు దర్శనం అంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది.

‘KANTARA CHAPTER 1’ FIRST LOOK ON 27 NOV… After the #Blockbuster success of #Kantara, #HombaleFilms will launch #KantaraChapter1 on 27 Nov 2023 with a mahurat ceremony as well as unveil the #FirstLook… #RishabShetty stars and directs the film, which will be a prequel to… pic.twitter.com/PHAibwz5hH

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 25, 2023