October 14, 2023 / 05:15 PM IST

Kangana Ranaut | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్‌ (Kangana Ranaut) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం తేజస్ (Tejas). సర్వేశ్‌ మేవారా ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ జాన్ దా (Jaan Da) అనే పాట‌ను రేపు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ట్విట్ట‌ర్‌లో వెల్ల‌డించారు. ఇక ఈ సినిమాలో కంగనా ఫైటర్ జెట్ పైలట్‌ తేజాస్ గిల్ పాత్రలో నటిస్తోంది. రొన్నీ స్క్రూవాలా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అన్షుల్ చౌహాన్‌, వరుణ్ మిత్ర ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్‌ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే కంగనా రనౌత్ ఇటీవలే చంద్రముఖి 2 సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

Get ready to embrace a soulful symphony ✨❤️#JaanDa song out tomorrow, stay tuned.#BharatKoChhedogeTohChhodengeNahi#Tejas in cinemas on 27th October.@KanganaTeam @sarveshmewara1 @RonnieScrewvala @anshul14chauhan @varunmitra19 @AshishVid @TheVishakNair @arijitsingh… pic.twitter.com/xG0QSStdS3

— RSVP (@RSVPMovies) October 14, 2023