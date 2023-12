December 26, 2023 / 06:17 PM IST

Tejas | బాలీవుడ్ క్వీన్ (Kangana Ranaut) నటించిన చిత్రం తేజాస్ (Tejas). సర్వేశ్‌ మేవారా డైరెక్ట్‌ చేసిన తేజాస్‌ దేశాన్ని రక్షించే పైలట్‌, వీర సైనికుల ప్రయాణం నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో అక్టోబర్‌ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయి టాక్ తెచ్చుకోలేకపోయింది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్ చేయని ఈ మూవీ ఇక డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాంలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అయింది.

తేజాస్‌ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ZEE5లో జనవరి 5న 2024 ప్రీమియర్ కానుంది. మరి ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన వస్తుందనేది చూడాలి మరి. రొన్నీ స్క్రూవాలా నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో అన్షుల్ చౌహాన్‌, వరుణ్ మిత్ర ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కంగ‌నార‌నౌత్ ప్రస్తుతం ఎమ‌ర్జెన్సీ (Emergency) ఎమర్జెన్సీలో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కంగ‌నార‌నౌత్ ఇందిరాగాంధీ పాత్రలో నటిస్తోంది. ఎమ‌ర్జెన్సీ స‌మ‌యంలో ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా నిలబ‌డ్డ ప్రముఖ రాజ‌కీయ వేత్త జ‌య‌ప్రకాశ్‌ నారాయ‌ణ్ (జేపీ) పాత్రలో బాలీవుడ్‌ ద‌ర్శకనిర్మాత అనుప‌మ్ ఖేర్ న‌టిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో శ్రేయాస్ తల్పడే, భూమికా చావ్లా ఇత‌ర న‌టీన‌టులు కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. హోం బ్యాన‌ర్ మ‌ణి క‌ర్ణిక ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై రేణు పిట్టి, కంగ‌నార‌నౌత్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. కంగనా రనౌత్‌ మరోవైపు హిందీ, తమిళ బైలింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా నటిస్తోంది.

