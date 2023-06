June 28, 2023 / 06:36 PM IST

Indian 2 | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్‌ కాంబినేషన్‌ జాబితాలో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌-శంకర్ పేర్లు టాప్‌లో ఉంటాయి. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చిన భారతీయుడు ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాయడమే కాదు.. ట్రెండ్ సెట్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడీ సినిమాకు సీక్వెల్ ఇండియన్ 2 (Indian 2) తెరకెక్కుతోంది. సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తోంది ఇండియన్‌ 2.

తాజాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ అందించింది కమల్ హాసన్ టీం. శంకర్‌(Shankar) అండ్ కమల్ బృందం ఇండియన్‌ 2 రషెస్‌ను వీక్షించింది. శంకర్‌ నుంచి మరో బ్లాక్ బస్టర్‌ ఖాయమని ధీమాగా ఉన్నాడు కమల్‌ హాసన్‌. రషెస్‌తో ఇంప్రెస్‌ అయిన కమల్ హాసన్‌ డైరెక్టర్‌ శంకర్‌కు వాచ్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చాడు. ఈ వాచ్‌ మార్కెట్ ధర రూ.8.77 లక్షలు (సుమారు). కమల్‌హాసన్ ఖరీదైన panerai వాచ్‌ను శంకర్‌ చేతికి పెడుతున్న స్టిల్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. తాజా అప్‌డేట్‌తో ఇండియన్‌ 2 బిజినెస్ మరింత పెరగడం ఖాయమంటున్నారు ట్రేడ్‌ పండితులు.

పాన్ ఇండియా స్టోరీతో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suriyah) విలన్‌గా నటిస్తుండగా..బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇండియన్‌ 2 చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. శంకర్‌ టీం ఇండియన్ 2 చిత్రానికి సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చెన్నై , లాస్‌ ఏంజెల్స్‌, తైవాన్‌, సౌతాఫ్రికా ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు. ఆయా లొకేషన్లలో సాంగ్స్‌తోపాటు ఇంటెన్స్ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ను షూట్ చేశారు.

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥

He was very confident that this movie will be a peak of Shankar 🤩🔥 pic.twitter.com/Z9qGFTJJL0

