Devil Review | కళ్యాణ్ రామ్ డెవిల్ మూవీ రివ్యూ..

December 29, 2023 / 02:38 PM IST

Devil Review | ‘బింబిసార’తో మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చారు కళ్యాణ్ రామ్ (Kalyanram). అయితే ‘అమిగోస్’ తో మళ్ళీ అపజయం ఎదురైయింది. ఇప్పుడు ‘డెవిల్’ (Devil)తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. 1945 నేపథ్యంలో సాగే స్పై, ఇన్వెస్ట్ గేషన్ థ్రిల్లర్ జోనర్ రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఆసక్తిని పెంచింది. మరి డెవిల్ ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ పంచిందా ? ఈ ఏడాదిని కళ్యాణ్ రామ్ విజయంతో ముగించారా ? తెలుసుకోవాలంటే రివ్యూలోకి వెళదాం.

కథ గురించి :

1945 లో బ్రిటిష్ సైన్యం నేతాజీని పట్టుకోవడాని పన్నాగాలు పన్నుతుంటుంది. నేతాజీ ఇండియా వస్తున్నారని సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ ద్వారా బ్రిటిష్ జనరల్ కు సమాచారం అందుతుంది. అదలావుండగా.. రాసపాడు జమీందారు కూతురు విజయని ఎవరో హత్య చేస్తారు. ఈ కేసుని విచారించడానికి బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజంట్ డెవిల్ (కళ్యాణ్ రామ్)ని రంగంలో దిగుతాడు. తర్వాత ఏమైయింది ? అసలు నేతాజీని పట్టుకోవానికి, విజయ హత్యకు లింక్ ఏమిటనేది తెరపై చూడాలి.

కథా విశ్లేషణ:

బ్రిటిష్ కాలంలోని ఓ భారతీయ గూఢచారి కథ ఇది. నేతాజీ చరిత్రకు ముడిపెడుతూ ఓ కల్పిత సీక్రెట్ ఏజెంట్ పాత్రని సృష్టించి మర్డర్ మిస్టరీ, స్వతంత్ర పోరాటం నేపధ్యంలో ఈ కథని నడిపాడు దర్శకుడు. ఈ ప్రయత్నం కొన్ని చోట్ల థ్రిల్ పంచుతుంది. చాలా చోట్ల ఊహకు ముందే అందిపోతుంది. నేతాజీ కథని చెబుతూ తర్వాత విజయ మర్డర్ మిస్టరీ వైపు కథని నడిపారు. డెవిల్ గా కళ్యాణ్ రామ్ పరిచయం ఆసక్తిగానే వుంటుంది. నేర పరిశోధన మొదట్లో కాస్త థ్రిల్ వుంటుంది కానీ తర్వాత పూర్తిగా నీరసించిపోతుంది. బలహీనమైన కథనంతో దాదాపు సన్నివేశాలన్నీ ప్రేక్షకుడి ఊహకు అందిపోతుంటాయి.

సెకండ్ హాఫ్ లో త్రివర్ణ పాత్ర, సీక్రెట్ కోడ్ చుట్టూనడిపిన డ్రామా అంత ఆసక్తికరంగా వుండదు. పైగా ఈ కథని ట్రైలర్ లో చెప్పారు. డెవిల్ పాత్ర స్వరూపంపై ప్రేక్షకులకు ఒక అంచనా వుంది. ప్రేక్షకులు ముందే ఊహించిన విషయాన్నీ చివరి వరకూ ట్విస్ట్ అని దాచుకోవడం వర్క్ అవుట్ కాలేదు. పైగా మర్డర్ మిస్టరీని కూడా పూర్తిగా సైడ్ ట్రాక్ పట్టించారు. ప్రీక్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ లో వచ్చే సన్నివేశాలు మాత్రం యాక్షన్ ని ఇష్టపడే ప్రేక్షకులని అలరిస్తాయి.

నటీనటుల నటన:

డెవిల్ పాత్రని తనదైన శైలిలో చేశారు కళ్యాణ్. బ్రటిష్ నాటి సీక్రెట్ ఏజెంట్ గా మెప్పించారు. యాక్షన్ సీన్స్ లో ఆకట్టుకున్నారు. నైషధ పాత్రలో కనిపించిన సంయుక్త మీనన్ నటన ఓకే అనిపిస్తుంది. కథలో అమెది కీలకమైన పాత్రే. మాళవికా నాయర్ చేసిన పాత్రలో ఒక ట్విస్ట్ వుంటుంది. ఆమెకిది కొత్త పాత్రే. సత్య, అజయ్, ఎస్తర్, మిగతా పాత్రలు పరిధిమేర వున్నాయి.

టెక్నికల్ :

సాంకేతికంగా సినిమా మెప్పిస్తుంది. బ్రటిష్ కాలం నాటి పరిస్థితుల వాతావరణం కెమరామ్యాన్ చక్కగా బంధించారు. డెవిల్ లాంటి కథలకు పాటలు అవసరం లేదు. అందుకే ఇందులో పాటలు నాన్ సింక్ అనిపించాయి. నేపధ్య సంగీతం మాత్రం అక్కడక్కడా మెప్పిస్తుంది. నిర్మాణ విలువలు బావున్నాయి.

ప్లస్ పాయింట్స్..

పాయింట్ లో కొత్తదనం, బ్రటిష్ నేపథ్యం

కళ్యాణ్ రామ్ నటన

యాక్షన్ సీన్స్

మైనస్ పాయింట్స్..

ఊహకు అందే కథనం

లోపించిన థ్రిల్

పాటలు, ఎమోషనల్ కనెక్షన్ లేకపోవడం

