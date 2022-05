May 29, 2022 / 09:29 AM IST

Kalyan Ram | ఫ‌లితం ఎలా ఉన్నా ప్రేక్ష‌కుల‌ను మాత్రం విభిన్న క‌థ‌ల‌తో ఎంట‌ర్టైన్ చేస్తుంటాడు నంద‌మూరి క‌ళ్యాణ్ రామ్‌. చాలా కాలం త‌ర్వాత ‘118’తో తిరిగి హిట్ ట్రాక్‌లోకి వ‌చ్చాడు. ప్రేక్ష‌కుల ప్ర‌శంస‌ల‌తో పాటు క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌గాను ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యం సాధించింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘బింబిసార’ ఒక‌టి. మ‌ల్లిడి వ‌శిష్ఠ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రాన్ని ఆగ‌స్టు 5న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో క‌ళ్యాణ్‌రామ్ రెండు గెట‌ప్స్‌ల‌లో క‌నిపిస్తున్నాడు. ఒక‌టి స్టైలిష్‌లుక్ అయితే మ‌రోక‌టి పౌరాణిక లుక్‌. ఈ పోస్ట‌ర్‌ను చూసి నంద‌మూరి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ చిత్రంలో క‌ళ్యాణ్ రామ్ రెండు విభిన్న కోణాల్లో సాగే పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నున్నాడు. ఎన్‌టీఆర్ అర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై క‌ళ్యాణ్‌రామ్ స్వీయ నిర్మాణంలో ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. కేథ‌రిన్ ట్రెసా, సంయుక్త మీన‌న్, వారినా హుస్సేన్‌లు క‌థానాయిక‌లుగా న‌టించ‌నున్నారు. ఎమ్‌.ఎమ్ కీర‌వాణి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు.

A name which is celebrated in every Telugu household and a name which is synonymous to Telugu worldwide.

NANDAMURI TARAKA RAMA RAO garu 🙏

Team #Bimbisara remembers the great man and his legacy on the occasion of his 100th birth year.#BimbisaraOnAugust5th pic.twitter.com/cMb7U7zhMM

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) May 28, 2022