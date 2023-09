September 2, 2023 / 11:12 AM IST

Jailer Movie | తమిళ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటించిన పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘జైలర్‌’ (Jailer). ఇటీవలే విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీసువద్ద దూసుకెళ్తోంది. కలెక్షన్ల పరంగా కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. నెల్సన్‌ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar) దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు కళానిధి మారన్‌ (kalanithi Maran) నిర్మించారు. ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ.600 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందం జైలర్‌ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తోంది.

సినిమా విజయంతో నిర్మాత కళానిధి మారన్‌ ఫుల్‌ ఖుషీగా ఉన్నారు. సినిమా సక్సెస్‎తో పాటు లాభాలు కూడా భారీగా రావడంతో అందులో నుంచి కొంత భాగాన్ని హీరో రజినీ కాంత్‌, దర్శకుడు నెల్సన్‌కు వాటాగా ఇచ్చారు. నిన్న రజినీకాంత్‌ను కలిసిన కళానిధి దాదాపు రూ.1.24 కోట్ల విలువచేసే BMW X7 సిరీస్ కారును బహుమతిగా అందించిన విషయం తెలిసిందే. దాంతో పాటు ప్రాఫిట్స్‌లో కొంత మొత్తాన్ని చెక్కు రూపంలో అందించారు. తాజాగా నెల్సన్‌కు కూడా కళానిధి ఓ ఖరీదైన కారును గిఫ్ట్‌గా అందజేశారు. పోర్చే లేటెస్ట్‌ కారు (Porsche Car)ను బహుమతిగా అందజేశారు. దాంతోపాటు సినిమా లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని చెక్కురూపంలో ఇచ్చారు. నెల్సన్‌కు కారును గిఫ్ట్‌గా అందిస్తున్న వీడియోను సన్‌ పిక్చర్స్‌ సంస్థ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది.

కాగా, జైలర్‌ విజయంతో తనకు గిఫ్ట్‌ ఇచ్చినందుకు కళానిధికి నెల్సన్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ‘జైలర్‌ విజయం కోసం ఈ అందమైన కారును నాకు బహుమతిగా ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు కళానిధి మారన్‌ సర్‌. మీతో కలిసి పనిచేయడం గర్వంగా, సంతోషంగా ఉంది. చెక్‌ నిజంగా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది’ అంటూ రాసుకొచ్చారు.

Thank u very much Mr #kalanithimaran sir for being so generous and gifting me this beautiful car for the success of #jailer really proud and happy to have been associated with u and the cheque was really an add on surprise ❤️🤗🙏 @rajinikanth sir ❤️🤗 @sunpictures 🙏 https://t.co/4ks416fufN

— Nelson Dilipkumar (@Nelsondilpkumar) September 1, 2023