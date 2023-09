September 2, 2023 / 10:22 AM IST

Hari Hara Veera Mallu | పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రాల్లో హరిహర వీరమల్లు (Hari Hara Veera Mallu )ఒకటి. ఈ చిత్రానికి కంచె ఫేమ్ క్రిష్ జాగర్లమూడి (Krish) దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ పాన్ ఇండియా పీరియాడిక్ డ్రామా మూవీ వచ్చే ఏడాది మార్చిలో థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. కాగా ఇప్పటికే విడుదలైన‌ గ్లింప్స్‌ సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమా నుంచి ఓ క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చింది.

నేడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ (Pawan Kalyan Birthday Treat) పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా హరి హర వీరమల్లు నుంచి తాజాగా ఓ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ మూవీ నుంచి స‌రికొత్త బ్రాండ్ న్యూ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో గడ్డంతో ఉన్న పవన్ సీరియస్ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నాడు. ఇక ఈ చిత్రానికి కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా .. ఏ ఎం రత్నం నిర్మిస్తున్నారు.

Celebrating the extraordinary bravery, grace, and boundless compassion of our #HariHaraVeeraMallu, @pawankalyan garu, on this exhilarating day! 🎉🔥 #HBDJanaSenaniPawanKalyan 🎂💫 @DirKrish @AgerwalNidhhi @mmkeeravaani @AMRathnamOfl @ADayakarRao2 @gnanashekarvs… pic.twitter.com/uqBXh7lx0c

— Hari Hara Veera Mallu (@HHVMFilm) September 1, 2023