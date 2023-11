Satyabhama | భయంతో పరిచయం లేని సత్యభామ‌.. కాజల్‌ అగర్వాల్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్‌

November 9, 2023 / 08:39 PM IST

Satyabhama | ఇటీవలే భగవంత్ కేసరి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది టాలీవుడ్ కలువ కళ్ల సుందరి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal). ఈ భామ ప్రధాన పాత్రలో Kajal 60 ప్రాజెక్ట్‌లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. సత్యభామ (Satyabhama) టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియోను ఇప్పటికే లాంఛ్ చేయగా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

సెల్‌లోకి స్టైలిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కాజల్‌.. నిందితుల నుంచి నిజాన్ని రాబట్టేందుకు తన పంచ్ పవర్‌ ఏంటో చూపిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. తాజాగా సత్యభామ టీజర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. సత్యభామ టీజర్‌ను నవంబర్ 10న (రేపు) 11:07 గంటలకు విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో భయంతో పరిచయం లేని పోలీసాఫీసర్‌ సత్యభామగా కాజల్ అగర్వాల్‌ కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

అఖిల్ డేగల దర్శకత్వంలో క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు. ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్ కథాంశంతో సినిమా ఉండబోతుందని రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. కాజల్ అగర్వాల్‌ మరోవైపు శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2లో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. హిందీలో ఉమ చిత్రంలో నటిస్తోంది. సత్యభామ, ఇండియన్‌ 2, ఉమ చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

కాజల్‌ అగర్వాల్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్‌..

సత్యభామ స్టైలిష్‌ టైటిల్ గ్లింప్స్..

My next with a super talented team! Something I’ve never done before ❤️‍🔥#Satyabhama 🔥

Hope you love it ❤️@AurumArtsoffl @akhildegala_ @sashitikka @bobytika @sumanchikkala @mohitkrsna @SriCharanpakala @kalyankodati @kumar_tv5cinema @RekhaBoggarapu… pic.twitter.com/6mtCZP53KB

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) June 18, 2023