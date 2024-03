March 10, 2024 / 02:26 PM IST

Jyothika | స్టార్ యాక్టర్లు అజయ్ దేవ్‌గన్, ఆర్ మాధవన్, జ్యోతిక (Jyothika) లీడ్ రోల్స్‌లో నటించిన చిత్రం సైతాన్ (Shaitaan). వికాస్ బెహల్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ చిత్రం మార్చి 08న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. విడుదలైన అన్ని థియేటర్లలో పాజిటివ్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌, టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు. కాగా సైతాన్ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో జ్యోతిక బ్లాక్ కాస్టూమ్స్‌లో మెరుపులు మెరిసింది.

మరోవైపు సూర్య కూడా బ్లాక్ ప్యాంట్‌, టీ షర్టులో సందడి చేస్తూ.. కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు. ఈ ఫొటోలు, వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. వెకేషన్ కోసం మారుమూల గ్రామానికి వెళ్లిన అజయ్ దేవగన్ కుటుంబం, మాధవన్, బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంశాల చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో తెరకెక్కింది.. జియో స్టూడియోస్‌‌ సమర్పణలో అజయ్ దేవగన్‌‌, జ్యోతి దేశ్‌‌పాండే, అభిషేక్ పాఠక్ ఈ సినిమాను సంయ‌క్తంగా నిర్మించారు. గుజరాతీ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘వష్’ (Vash) రీమేక్‌గా వచ్చి మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తుంది.

సైతాన్ ప్రమోషన్స్‌లో జ్యోతిక..

HALF-CENTURY *TODAY*… #Shaitaan goes WILD on Day 2… After a partial holiday [#MahaShivratri] on Day 1 – which added a good chunk of revenue to its overall total – the SOLID GROWTH on Day 2 places the film on the WINNING TRACK… Fri 15.21 cr, Sat 19.18 cr. Total: ₹ 34.39 cr.… pic.twitter.com/3rQHhSuH19

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 10, 2024