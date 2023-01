Jr. Ntr | అందరికి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను.. ఎన్టీఆర్‌ స్పెషల్‌ వీడియో వైరల్‌..!

January 14, 2023 / 04:09 PM IST

Jr. Ntr Special Video | ‘ఆర్‌ఆర్ఆర్‌’ సినిమా నుంచి ‘నాటు నాటు’ పాటకు గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంగా ఎన్టీఆర్‌ ఓ స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్‌ చేశాడు. ఇండస్ట్రీకి కీరవాణి ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలు అందించాడు. ఇండస్ట్రీకే కాదు స్వతహాగా నా కెరీర్‌లోనూ ఎన్నో మంచి పాటలు ఇచ్చారని తెలిపాడు. ఈ అవార్డు రావడంపై కీరవాణికి అభినందనలు తెలుపుతున్నట్లు వీడియోలో వెల్లడించాడు. అంతేకాకుండా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమా ఇంతటి ఘన విజయం సాధించడానికి మీ అందరి దీవెనలు కారణం అంటూ పేర్కొన్నాడు. అందుకే మీ అందరికి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నట్లు వీడియోలో తెలిపాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన నాటు నాటు సందడి కనిపిస్తుంది. ఆస్కార్‌ తర్వాత ప్రపంచ సినీరంగంలో అత్యున్నత పురస్కారంగా భావించే గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డును గెలిచి ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చరిత్ర సృష్టించింది. బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో ‘నాటు నాటు’ పాటను ఈ అత్యున్నత పురస్కారం వరించింది. హాలీవుడ్‌ దిగ్గజాల మధ్య కీరవాణి ఈ అవార్డును అందుకున్నాడు. ఆసియాలో గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు అందుకున్న తొలి పాట.. మన తెలుగు పాట అవడం మనందరికి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కాగా ఈ పాట ఆస్కార్‌ అవార్డుకు షార్ట్‌లిస్ట్‌ కూడా అయింది.

Our Bheem aka @tarak9999 congratulated Music Director @mmkeeravaani for winning the #GoldenGlobes award and thanked the audience for their constant love and support towards #RRR #RRRforOscars #RRRRoar #Tarak #JrNTR pic.twitter.com/7iMHPFWI1M

— YouWe Media (@MediaYouwe) January 12, 2023