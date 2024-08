August 14, 2024 / 11:30 AM IST

Devara Movie | అగ్ర హీరో ఎన్టీఆర్‌ కథానాయకుడిగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో రూపొందిస్తున్న భారీ పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘దేవర’ (Devara). ఈ సినిమాను సెప్టెంబ‌ర్ 27న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీ షూటింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందా ఎప్పుడు అప్‌డేట్ ఇస్తారా అని తార‌క్ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు మూవీ లవర్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న‌ట్లు తార‌క్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు.

దేవ‌ర సినిమాకు సంబంధించి పార్ట్ 1 షూటింగ్‌ను ముగించాను. ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రయాణం. నేను స‌ముద్రాన్ని నాతో ప‌ని చేసిన టీంను మిస్ అవుతాను. కొర‌టాల శివ రూపొందించిన దేవ‌ర ప్ర‌పంచంలోకి సెప్టెంబ‌ర్ 27న క‌లుద్దాం అంటూ రాసుకోచ్చాడు.

జన‌తా గ్యారేజ్ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ త‌ర్వాత వీరిద్ద‌రి కాంబోలో ఈ సినిమా రానుండ‌టంతో భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ఇక రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో జాన్వీకపూర్‌ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, సైఫ్‌అలీఖాన్ విల‌న్‌ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. విస్మరణకు గురైన ఓ తీర ప్రాంతం నేపథ్యంలో హై ఓల్టేజ్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌, యువ సుధ ఆర్ట్స్‌ పతాకాలపై సుధాకర్‌, హరికృష్ణ కె ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ స్వరకర్త.

Just wrapped my final shot for Devara Part 1. What a wonderful journey it has been. I will miss the ocean of love and the incredible team. Can’t wait for everyone to sail into the world crafted by Siva on the 27th of September. pic.twitter.com/RzOZt3VCEB

— Jr NTR (@tarak9999) August 13, 2024