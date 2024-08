August 14, 2024 / 03:33 PM IST

Nandamuri Taraka Rama rao | టాలీవుడ్ అగ్ర క‌థానాయ‌కుడు జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్‌కి ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన‌ట్లు వార్త‌లు వైర‌ల్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. జూబ్లీహిల్స్‌లో ఎన్టీఆర్ ప్ర‌యాణిస్తున్న కారు ప్ర‌మాదానికి గురైంద‌ని.. ఈ ప్ర‌మాదంలో తార‌క్‌కు ఎడ‌మ చేతి మ‌ణిక‌ట్టుకు వేళ్ల‌కు గాయం అయిన‌ట్లు ఆసుప‌త్రిలో చికిత్స పోందుతున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. అయితే ఈ వార్త‌ల‌పై ఎన్టీఆర్ టీం తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఎన్టీఆర్‌కి యాక్సిడెంట్ అంటూ వ‌స్తున్న‌ వార్త‌లు ఫేక్ అని అలాంటివి న‌మ్మ‌కండి అంటూ తెలిపింది. ఈ సంద‌ర్భంగా ఎన్టీఆర్ టీమ్ ప్రెస్ నోట్ విడుద‌ల చేసింది.

”కొన్నిరోజుల క్రితం జిమ్‌లో వ‌ర్క్ అవుట్ చేస్తుండ‌గా తార‌క్ ఎడ‌మ‌ చేతి మణికట్టుకు గాయం అయ్యింది. అయితే గాయంలో ఉండ‌గానే దేవ‌ర చివ‌రి షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేశాడు. దీంతో గాయం ఎక్కువ అవ్వ‌డంతో విశ్రాంతి అవసరమని డాక్టర్లు చెప్పారు. ప్ర‌స్తుతం రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. త్వ‌ర‌లోనే కోలుకొని మూవీ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో పాల్గోంటాడు అని తెలిపింది. అలానే తార‌క్‌కు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందనే వ‌స్తున్న‌ వార్తలో ఏలాంటి నిజం లేదని తెలిపింది. ఇలాంటి పుకార్లను నమ్మవద్దని టీమ్ ప్ర‌క‌టించింది.

. @tarak9999 has sustained a minor sprain to his left wrist a couple of days ago while working out in the gym. His hand has been immobilised with a cast as a precautionary measure. Despite the injury #NTR has completed the shoot for Devara last night and is now recuperating. The… pic.twitter.com/LamYEFXbQE

— Suresh PRO (@SureshPRO_) August 14, 2024