Jigarthanda DoubleX | వరుణ్‌తేజ్‌ ‘గద్దల కొండ గణేష్’ ఒరిజినల్‌ కథ తొమ్మిదేళ్ల కిందట వచ్చిన ‘జిగర్‌తాండ’ సినిమాకు రీమేక్‌ అన్న మాట చాలా మందికి తెలియదు. సిద్ధార్థ్‌ హీరోగా చేసిన ఈ సినిమా తెలుగులో ‘చిక్కడు దొరకడు’ పేరుతో రిలీజైంది. కానీ ఇక్కడ పెద్దగా ఆడలేదు. అయితే తమిళంలో భారీ హిట్టయింది. ఇక ఈ సినిమా దర్శకుడు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజుకు తెచ్చిపెట్టిన పాపులారిటీ అంతా ఇంతా కాదు. ఏకంగా సూపర్‌ స్టార్‌తో ‘పెట’ చేసే రేంజ్‌కు తీసుకెళ్లింది. కరుడుగట్టిన ఓ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ బయోపిక్‌ను సినిమాగా తీయాలనుకున్న హీరోకు.. ఏకంగా ఆ గ్యాంగ్‌స్టర్‌నే హీరోగా పెట్టి సినిమా చేయాల్సి వస్తే ఆ దర్శకుడు పడిన పాట్లేంటి అనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇక గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్ర పోషించిన బాబి సింహాకే ఏకంగా నేషనల్‌ అవార్డు తెచ్చిపెట్టింది.

ఇక ఇప్పుడు అదే సినిమాకు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఈ సారి గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా రాఘవ లారెన్స్‌ను.. సినిమాలో దర్శకుడిగా ఎస్‌.జే సూర్యను తీసుకున్నాడు. ఆ మధ్య రిలీజైన గ్లింప్స్‌కు వీర లెవల్లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్‌ మోర్‌ దెన్‌ టీజర్‌ పేరుతో రెండున్నర నిమిషాలకు పైగా నిడివి ఉన్న వీడియోను రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ సినిమా కూడా తొలిపార్టు లాగానే.. దర్శకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసే ఓ వ్యక్తి.. దొమ్మిలు, గొడవలతో పేరు మోసిన ఓ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ కథను సిద్దం చేసుకోవాలని.. రియల్‌ గ్యాంగ్‌ స్టర్‌ దగ్గరకు వెళ్తాడు. అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల ఆ గ్యాంగ్‌స్టర్‌నే హీరోగా పెట్టి సినిమా తీయాల్సి వస్తుంది. ఇలా సేమ్ అదే కథను తీసుకుని ఈ సారి ఎంటర్‌టైనమెంట్‌ డోస్‌ పెంచినట్లు వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది.

మరీ ముఖ్యంగా లారెన్స్‌ను చూపించిన విధానం టెర్రిఫిక్‌గా ఉంది. వీడియోలో చూపించిన రేంజ్‌లోనే లారెన్స్‌ క్యారెక్టర్‌ ఉంటే మట్టుకు ఆయన కెరీర్‌లో ఇదొక బెస్ట్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌గా నిలవడం పక్కా. దర్శకుడిగా ఎస్‌.జే సైతం సినిమాలో కాస్త డిఫరెంట్‌ లుక్‌లో ఉన్నాడు. మొత్తానికి ఓ పీరియాడిక్‌ సెటప్‌లో వింటేజ్‌ మాఫియా సినిమాను చూపించబోతున్నట్లు క్లారిటీ వచ్చేసింది. దీపావళి పండగను టార్గెట్‌ పెట్టుకున్న ఈ సినిమా అదే దిశగా పరుగులు పెడుతుంది. ఇప్పటికే టాకీ పార్టు కంప్లీట్‌ అయిపోగా.. చిత్రబృందం ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది.

