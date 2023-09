September 14, 2023 / 01:43 PM IST

Jawan Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 7వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకుంది. విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.650 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఇక వారం రోజుల్లో రూ.650 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టిందంటే మాములు విషయం కాదు. షారుఖ్‌ఖాన్‌కు ఈ ఏడాది మరో వెయ్యి కోట్ల సినిమా కావడం పక్కా అని క్లారిటి వచ్చేసింది. ఇక గురువారం కూడా ఈ సినిమా బుకింగ్స్‌ ఓ రేంజ్‌లో ఉన్నాయి. కాగా ఈ చిత్రంలో షారుఖ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు వంటి సినీ ప్రముఖులే కాకుండా.. ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా కూడా ఈ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ చిత్రంలోని షారుఖ్‌ నటనకు మైమరచిపోతున్నారు. తాజాగా ఈ జాబితాలోకి టాలీవుడ్‌ స్టైలిష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) వచ్చి చేరారు.

రీసెంట్ గా ఈ సినిమా చూసిన అల్లు అర్జున్ బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్ అవ్వ‌డం ప‌ట్ల‌ చిత్ర బృందానికి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జవాన్ మూవీ పూర్తిగా షారుఖ్ మాస్ అవతార్ అని కొనియాడారు. మూవీలో షారుఖ్ స్వాగ్ చూసి ఫిదా అయ్యినట్లు బన్నీ రాసుకొచ్చాడు. అలాగే ఈ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి తన పాత్రలో ఎప్పటిలాగే చాలా అద్భుతంగా నటించారన్నారు. నయనతార, దీపికా నటన గురించి, అనిరుద్ మ్యూజిక్ గురించి ప్రశంసించాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ ట్వీట్‌పై బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్ తాజాగా రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు.

Biggg Congratulations to the whole team of #JAWAN for this mammoth blockbuster . Warm regards to the entire cast , technicians, crew & producers of #JAWAN @iamsrk garu’s Massiest avatar ever , charming the whole of India & beyond with his swag . Truly happy for you sir , we…

మీ ప్రేమకు చాలా థాంక్యూ. స్వాగ్ గురించి స్వ‌యంగా ‘ఫైర్ ఏ’ నన్ను పొగడడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. జవాన్ ఆనందాన్ని ఇవాళ మ‌ళ్లీ పొందుతున్నట్లు ఉంది. నిజంగా చెప్పాలి అంటే నేను మీ నుంచి కొంత నేర్చుకున్నాను. పుష్ప సినిమాను మూడు రోజుల్లో 3 సార్లు చూశాను. మీకు నా హ‌గ్. మిమ్మల్ని తొందర్లో కలిసి ఇంకో హగ్ ఇస్తాను స్వాగ్ చేస్తూ ఉండండి. ల‌వ్ యూ అంటూ షారుఖ్ రాసుకోచ్చాడు.

Thank u so much my man. So kind of you for the love and prayers. And when it comes to swag and ‘The Fire’ himself praises me….wow…it has made my day!!! Feeling Jawan twice all over now!!! I must admit I must have learnt something from you as I had seen Pushpa thrice in three… https://t.co/KEH9FAguKs

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 14, 2023