September 7, 2023 / 03:06 PM IST

Jawan Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా నటుడు షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) మూవీ వ‌స్తుందంటే చాలు ఈలలు గోలలతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లిపోతుంటాయి. ఆయనకు నార్త్‌లోనే కాకుండా సౌత్‌లోను ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఇక కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్‌ఖాన్‌ ప్ర‌ధాన పాత్రలో త‌మిళ ద‌ర్శ‌కుడు అట్లీ (Atlee) తెర‌కెక్కించిన తాజా చిత్రం ‘జవాన్‌’(Jawan). పఠాన్ వంటి భారీ బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత షారుఖ్‌ మూవీ రావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన ఫస్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి వీర లెవల్లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఈ సినిమా గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సినిమా చూసిన వాళ్లంతా సోషల్‌ మీడియాలో పాజిటీవ్‌ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. మ‌రోవైపు బిగిల్ (తెలుగులో విజిల్) వంటి భారీ డిజాస్టార్ త‌ర్వాత అట్లీ (Atlee) మాస్ కంబ్యాక్ ఇచ్చాడ‌ని నెటిజెన్లు తెలుపుతున్నారు. ఇక అనిరుధ్ (Anirudh) మ్యూజిక్‌ కూడా వేరే లెవల్లో ఉందని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

అయితే ఈ సినిమా సాధించిన విజ‌యం ప‌ట్ల సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు అనిరుధ్ సోష‌ల్ మీడియాలో ఓ ఎమోష‌న‌ల్ ట్విట్ పెట్టాడు. నా ప్రయాణం ‘ఆళ్వార్‌పేట్ నుంచి మొదలై అంధేరి’ వరకు చేరిందంటూ” ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు వైర‌ల్‌గా మారింది.

From Alwarpet to Andheri 🏆🏆🏆 #Jawan 🔥🔥🔥

Thank you all for your love towards the movie and the music 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Thank you King @iamsrk for everything 🫡🫡🫡@Atlee_dir 🤗🤗🤗@RedChilliesEnt @_GauravVerma @pooja_dadlani @TSeries pic.twitter.com/i06VlLP0pC

— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) September 7, 2023