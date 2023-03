March 6, 2023 / 11:47 AM IST

Janhvikapoor | ఎప్పుడెప్పుడు మొదలవుతుందా అని నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న NTR30 త్వరలోనే ప్రారంభంకానుంది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ తర్వాత తారక్‌ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో నందమూరి ఫ్యాన్సే కాదు సగటు సినీ ప్రేక్షకుడు సైతం ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నాడు. పైగా జనతా గ్యారేజ్‌ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ కాంబో రిపీటవడంతో ప్రతీ ఒక్కరిలో ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆచార్యతో కోలుకోలేని దెబ్బతిన్న కొరటాల శివ ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నాడు. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా చిత్రబృందం ఓ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది.

ఈ సినిమాలో తారక్‌కు జోడీగా జాన్వికపూర్‌ నటించననున్నట్లు గత కొన్ని నెలలుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ చిత్రబృందం తాజాగా జాన్వీ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. లంగాఓణిలో అచ్చు తెలుగమ్మాయిలా ఉన్న జాన్వీకపూర్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అదిరిపోయింది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో సముద్రం, అలలు జాన్వీని మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తున్నాయి. తెలుగులో జాన్వీ కపూర్‌ చేస్తున్న తొలి సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. సముద్ర నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్, ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఐలాండ్ & పోర్ట్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా కథ సాగనుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మూవీ సెమీ-పీరియడ్ సెటప్‌తో ఓ ఫిక్షనల్ ఐలాండ్‌లో జరుగుతుందని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.

She's the calm in the storm from the fierce world of #NTR30 ❤️

Happy Birthday and welcome onboard #JanhviKapoor 💫@tarak9999 #KoratalaSiva @NANDAMURIKALYAN @anirudhofficial @RathnaveluDop @sreekar_prasad @sabucyril @NTRArtsOfficial pic.twitter.com/kV2EVCs0pw

— Yuvasudha Arts (@YuvasudhaArts) March 6, 2023