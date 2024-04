April 8, 2024 / 01:23 PM IST

Allu Arjun | నేడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుట్టిన‌రోజు అన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతున్నారు. ఇప్ప‌టికే టాలీవుడ్ అగ్ర న‌టుడు మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు బావ అంటూ బ‌న్నికి పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. తాజాగా జ‌న‌సేన అధినేత ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ అల్లు అర్జున్‌కు ఎక్స్ వేదిక‌గా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు.

హ్యాపీ బర్త్ డే బన్నీ.. జాతీయ అవార్డుగ్రహీత, చక్కటి అభినయ కౌశలం కలిగిన కథానాయకుడు అల్లు అర్జున్ కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. భవిష్యత్తులో బన్నీ మరిన్ని పురస్కారాలు, విజయాలు అందుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను అంటూ ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ తెలిపాడు.

మ‌రోవైపు చిరంజీవి కూడా అల్లు అర్జున్‌కు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతూ.. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు డియర్ బన్నీ. ఈ సంవత్సరం మీకు సంతోషం, స‌క్సెస్‌ల‌తో నిండలాని కోరుకుంటున్నాను. పుష్ప టీజ‌ర్ సూప‌ర్‌గా ఉంది అంటూ రాసుకోచ్చాడు.

Happy Birthday Dear Bunny @alluarjun ! Wishing you a fantastic year ahead!

The #Pushpa2TheRule teaser is indeed electrifying ! Pushparaj Will Rule! 🤗💐

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 8, 2024