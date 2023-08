August 26, 2023 / 02:56 PM IST

Super Star Rajinikanth | జైలర్‌ వీర విహారం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. పాత రికార్డులను వెతికి మరీ రజనీ వాటిని బ్రేక్‌ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఆ ఏరియా.. ఈ ఏరియా అని కాకుండా ప్రతీ ఏరియాలో జైలర్‌ విధ్వంసమే కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక తలైవా దాదాపు పుష్కర కాలం తర్వాత హిట్టు కొట్టాడు. హిట్టంటే మళ్లీ ఆశా మాశీ హిట్టు కాదు. విక్రమ్‌, పొన్నియన్ సెల్వన్‌ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ సినిమాలను పదిరోజల్లోనే దాటేశాడు. ఒక్క తమిళంలోనే కాదు తనకు సాలిడ్‌ మార్కెట్‌ ప్రతీ ఏరియాలోనూ మాస్‌ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు. నిజానికి రజనీ సినిమాలు గతకొంత కాలంగా తమిళనాడు తప్పితే మిగితా రాష్ట్రాల్లో కనీసం పబ్లిసిటీ ఖర్చులు ఖర్చులను కూడా వెనక్కి తీసుకురాలేకపోతున్నాయి. కానీ జైలర్‌ మాత్రం ఊహించని రేంజ్‌లో దూసుకుపోతుంది.

తాజాగా జైలర్‌ సినిమా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. సౌత్‌లోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో రూ.50 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ కలెక్షన్‌లు సాధించి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. తమిళనాడు సహా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాల్లో రూ.50 కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసిన తొలి నాన్‌-సీక్వెల్‌ ఇండియన్‌ సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ఇక ఇప్పటికే తెలుగులో అత్యధిక ప్రాఫిట్స్‌ వచ్చిన డబ్బింగ్‌ సినిమా చరిత్ర సృష్టించగా.. కర్ణాటకలో ఈ ఏడాది హైయెస్ట్‌ గ్రాసర్‌గా కన్నడ సినిమాలను కూడా దాటేసి టాప్‌ ప్లేస్‌లో నిల్చుంది. హిందీ మార్కెట్‌లోనే కాస్త డల్‌ నెంబర్స్‌ కనిపిస్తున్నాయి కానీ.. మిగితా అన్ని భాషల్లో జైలర్‌ విధ్వంసమే కొనసాగుతుంది.

ఇక ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ కూడా ఉంటుందని నెల్సన్‌ చెప్పడం విశేషం. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన జైలర్‌లో శివరాజ్‌ కుమార్‌, మోహన్‌ లాల్‌ గెస్ట్‌ అప్పియరెన్స్‌ ఇచ్చారు. వీళ్ల ఎంట్రీకి ఆడియెన్స్‌ ఈలలు, గోలలతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లేలా చేశారు. ఇక అనిరుధ్‌ మ్యూజిక్‌ అయితే సంభవమే. గూస్‌బంప్స్‌ అనే పదం కూడా చిన్నదేనేమో అనే స్థాయిలో మ్యూజిక్‌ ఇచ్చాడు. మొత్తంగా జైలర్‌తో సూపర్‌ స్టార్‌ సూపర్‌ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు.

New day new record.#JAILER becomes the only non-sequel Indian movie to enter ₹5⃣0⃣ cr club in all four markets – Tamil Nadu, Kerala, AP/TS and Karnataka.

||#Rajinikanth | #Prabhas | #YashBOSS ||#KGFChapter2 and #Baahubali2 are the other two Indian movies which holds this… pic.twitter.com/zaT0aVwUc9

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) August 25, 2023