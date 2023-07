July 24, 2023 / 04:45 PM IST

Bro Pre Release Event | టాలీవుడ్ సినీ జనాలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో క్రేజీ చిత్రాల్లో ఒకటి బ్రో (Bro The Avatar). సముద్రఖని (Samuthirakani) దర్శకత్వంలో ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan), సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్‌, కేతిక శర్మ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. బ్రో జులై 28న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా సందడి చేసేందుకు ముస్తాబవుతోంది.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా జులై 25న హైదరాబాద్‌ శిల్పకళా వేదికలో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి Pre Release Event నిర్వహించనున్నారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌, సాయిధరమ్‌ తేజ మేనియాను చూసేందుకు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ మేకర్స్ ఓ లుక్‌ విడుదల చేశారు. అయితే పొలిటికల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీ షెడ్యూల్‌లో ఉన్నప్పటికీ డేట్స్‌ సర్దుబాటు చేసుకొని బ్రో షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసిన పవన్‌ కల్యాణ్‌.. మరి ఈవెంట్‌కు వస్తున్నాడా..? అనే దానిపై డైలమాల్లో పడిపోయారు కొందరు అభిమానులు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఫ్యాన్స్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈవెంట్‌కు వస్తాడా.. ? అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే.

బ్రో టీజర్‌, ట్రైలర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తున్నాయి. బ్రో నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. సాయిధరమ్‌ తేజ్, పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాంబోలో వచ్చే మై డియర్ మార్కండేయ సాంగ్‌తోపాటు సాయిధరమ్‌ తేజ్‌, కేతిక శర్మ మధ్య వచ్చే రొమాంటిక్ మెలోడి జానవులే లిరికల్ వీడియో సాంగ్స్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, టైమ్‌ లైన్‌, పవన్‌ కల్యాణ్‌ మధ్య సాగే ఘటనల నేపథ్యంలో బ్రో కథ సాగనున్నట్టు టీజర్‌తో హింట్‌ ఇచ్చేశాడు సముద్రఖని. ఈ చిత్రంలో. రోహిణి, బ్రహ్మానందం, తనికెళ్లభరణి, సుబ్బరాజు, రాజా చెంబోలు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తుండగా.. వివేక్‌ కూచిబొట్ల సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు.

The much awaited Celebration is here! 😎

Get ready to witness The Synergy of @PawanKalyan & @IamSaiDharamTej

at the Grand Pre-release Event of #BroTheAvatar 💥

📍 July 25th at Shilpakala Vedika, Hyderabad from 6 PM onwards! 🥳#BroTrailer ▶️ https://t.co/sd50DeV6kc… pic.twitter.com/orSFiEuir2

— People Media Factory (@peoplemediafcy) July 24, 2023