VS 12 | లేడీ అవతార్‌లో విశ్వక్‌సేన్‌.. VS 12 టైటిల్‌ ఇదేనట..!

VS 12 | నేడు విశ్వక్‌సేన్ (Vishwaksen‌) బర్త్‌ డే సందర్భంగా వరుస అనౌన్స్‌మెంట్లు లైన్‌లో ఉన్నాయి. కాగా వీటిలో ఒకటి VS12. ఈ చిత్రాన్ని భగవంత్‌ కేసరి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందించిన షైన్‌ స్క్రీన్స్‌ బ్యానర్ నిర్మించనుంది. ఆమె ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నాం అంటూ మేకర్స్‌ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు.

March 29, 2024 / 11:50 AM IST

VS 12 | ఇటీవలే గామి సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు మాస్ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwaksen‌). త్వరలోనే ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కాగా నేడు విశ్వక్‌ సేన్ బర్త్‌ డే సందర్భంగా వరుస అనౌన్స్‌మెంట్లు లైన్‌లో ఉన్నాయి. కాగా వీటిలో ఒకటి VS12. ఈ చిత్రాన్ని భగవంత్‌ కేసరి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందించిన షైన్‌ స్క్రీన్స్‌ బ్యానర్ నిర్మించనుంది. ఆమె ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయబోతన్నాం అంటూ మేకర్స్‌ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు. తాజా ప్రాజెక్ట్‌లో తాను లేడీ గెటప్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు గామి ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో ఇప్పటికే చెప్పాడు విశ్వక్‌సేన్‌.

కొత్త దర్శకుడు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను రామ్ నారాయణ్‌ చేయబోతుండగా.. లైలా టైటిల్‌ను ఫైనల్ చేసినట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ సమాచారం. అంతేకాదు ఈ చిత్రంలో ఆకాంక్ష శర్మ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో కనిపించబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. తనిష్క్‌ బాగ్చి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించగా.. రిచర్డ్ ప్రసాద్ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. నేడు సాయంత్రం 04:05 గంటలకు (V12 లీడ్ క్యారెక్టర్‌) ఆమె ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నాం అంటూ మేకర్స్‌ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలపై ఇవాళ సాయంత్రం క్లారిటీ రానుందేమో చూడాలి మరి.

విశ్వక్‌సేన్ మరోవైపు రవితేజ ముళ్లపూడి (డెబ్యూ) దర్శకత్వం వహిస్తున్న విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10) లో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. హై ఫోర్స్‌ ఇంజిన్ త్వరలోనే షురూ అవుతుంది.. ఫన్‌ రైడ్‌ కోసం రెడీగా ఉండండి.. అంటూ మేకర్స్ ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది ఈ చిత్రాన్ని ఎస్‌ఆర్‌టీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామ్‌ తల్లూరి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విశ్వక్‌ సేన్‌ దీంతోపాటు ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11) ప్రాజెక్ట్‌ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari) లో నటిస్తున్నాడు. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో నేహా శెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు.

It is time to introduce h̶i̶s̶ her world 🌸#VS12 title announcement tomorrow at 4.05 PM 💄 @VishwakSenActor @Shine_Screens pic.twitter.com/YVstEYVFLU — ganesh dhoni talkies (@GDTalkies) March 29, 2024

టైటిల్‌, ఫస్ట్ లుక్‌ లాంఛ్ అప్‌డేట్‌..

VS 11 సెకండ్‌ షెడ్యూల్ పూర్తి..

