August 17, 2024 / 03:17 PM IST

Indra Movie Re Release | మెగాస్టార్ చిరంజీవి న‌టించిన ఆల్ టైం బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ఇంద్ర సినిమాను రీ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు వైజ‌యంతి మూవీస్ ప్ర‌క‌టించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఈ సినిమా వాయిదా ప‌డనునట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే.

ఈ సినిమా రీ రిలీజ్‌కు వారం ముందు నాలుగు సినిమాలు థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌ల అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇందులో మూడు (మిస్టర్‌ బచ్చన్‌, తంగ‌లాన్, డ‌బుల్ ఇస్మార్ట్) పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సినిమా విడుద‌లైన వారం రోజుల‌కే రీ రిలీజ్ ఉండ‌డంతో ఇంద్ర ఎఫెక్ట్ ఈ సినిమాల‌పై ఉంటుంద‌ని ముఖ్యంగా క‌లెక్ష‌న్ల‌పై ప్ర‌భావం ప‌డే అవ‌కాశం ఉంద‌ని మేక‌ర్స్ ఆలోచించిన‌ట్లు తెలిసింది. అయితే తెలుగులో విడుద‌లైన మిస్టర్‌ బచ్చన్‌, డ‌బుల్ ఇస్మార్ట్ చిత్రాలు మిక్స్‌డ్ టాక్ తెచ్చుకోవ‌డంతో ఇంద్ర మూవీ రీ రిలీజ్‌కు లైన్ క్లియ‌ర్ అయిన‌ట్లు తెలిసింది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర‌బృందం అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది.

Bringing back the hysteria of Mega Industry Hit #INDRA to theatres 💥#Indra4K worldwide grand re-release on August 22nd.

Andhra Pradesh and Telangana release by @asiansureshent.

Megastar @KChiruTweets @AshwiniDuttCh #BGopal @iamsonalibendre #AarthiAgarwal #ManiSharma… pic.twitter.com/Is4Rh1eFfJ

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) August 16, 2024