November 22, 2023 / 04:08 PM IST

IMDb Most Popular Indian Stars | ఈ ఏడాది మోస్ట్ స‌క్సెస్‌ఫుల్ హీరో ఎవ‌రంటే ట‌క్కున గుర్తొచ్చే పేరు బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan). ప‌ఠాన్ (Pathaan), ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమాల‌తో ఈ సంవ‌త్స‌రం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్లు అందుకున్నాడు. జ‌న‌వ‌రిలో వ‌చ్చిన ప‌ఠాన్ సినిమా రూ.1000 కోట్ల‌కు పైగా క‌లెక్ష‌న్లు సాధించగా.. రీసెంట్‌గా విడుద‌లైన ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమా వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.1150 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఇక ఈ చిత్రంలో షారుఖ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు జ‌నాలు. ఇక‌ షారుఖ్‌ఖాన్ తాజాగా న‌టిస్తున్న మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ‘డంకీ’ (DUNKI). మున్నాభాయ్ ఎం.బీ.బీ.ఎస్ (Munnabhai MBBS). త్రీ ఇడియట్స్ (3 Idiots), పీకే (PK), వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల తీసిన రాజ్‌కుమార్ హిరానీ (Rajkumar Hirani) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

ఇదిలా ఉంటే.. షారుఖ్‌ఖాన్‌ తాజాగా మోస్ట్‌ పాపులర్‌ ఇండియన్‌ స్టార్స్‌ జాబితాలో టాప్ ప్లేస్‌లో నిలిచాడు.. ప్రముఖ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ పోర్టల్ ఇంటర్నెట్ మూవీ డేటా బేస్ (IMDb) ప్ర‌తి సంవ‌త్స‌రం దేశంలోని సెలబ్రిటీల గురించి సర్వే నిర్వహించి.. టాప్ పొజిషన్‌లో ఉన్న సెల‌బ్రెటీల జాబితాలను విడుదల చేస్తుంది. అయితే తాజాగా 2023 సంబంధించి జాబితా విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఈ జాబితాలో బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) అగ్ర స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇక‌ టాప్ టెన్‌లో ఉన్నవారిలో 7 ఏడుగురు మహిళలే ఉండ‌డం విశేషం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 కోట్ల మందికి పైగా సినీ ప్రియుల అభిప్రాయాలను తీసుకుని ఐఎండీబీ ఈ ర్యాంకింగ్స్‌ను విడుదల చేస్తుంది.

Our special announcement is here! 📣🎉

Shining the spotlight on the Most Popular Indian Stars of 2023 who kept us entertained this year💛 a thread 🧵@iamsrk : pic.twitter.com/EQjsFNNPAs

— IMDb India (@IMDb_in) November 22, 2023