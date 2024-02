February 17, 2024 / 07:05 PM IST

Pushpa The Rise | ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన పుష్ప సినిమా అరుదైన ఘనతను దక్కించుకుంది. బెర్లిన్‌ ఫిలిం ఫెస్టివల్‌లో ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే బెర్లిన్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివ‌ల్‌లో ఇండియ‌న్ సినిమా త‌ర‌పున ప్రాతినిధ్యం వ‌హించే అవ‌కాశం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌కు ద‌క్కిన విష‌యం అంద‌రికి తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భాన్ని పుర‌స్కరించుకుని ఆయ‌న ఇటీవ‌ల బెర్లిన్ 74వ ఇంట‌ర్నేష‌న్ ఫిలిం ఫెస్టివ‌ల్‌లో పాల్గొనేందుకు జ‌ర్మనీకి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఐకాన్‌స్టార్ బెర్లిన్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివ‌ల్‌లో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగానే బన్నీ నటించిన పుష్ప ది రైజ్‌ చిత్రాన్ని స్పెషల్‌ స్క్రీనింగ్‌ చేశారు. నిర్వాహకులు. దీంతో పుష్ప ది రైజ్‌కు ద‌క్కిన అరుదైన గౌర‌వంతో ఐకాన్ స్టార్ అభిమానులు ఆనందంలో ఉన్నారు.

కాగా అల్లు అర్జున్ హీరోగా జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పుష్ప ది రైజ్.. ఎంతటి సంచలన విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 2021 బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది పుష్ప. అల్లు అర్జున్ కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద విజయంగా నిలవడంతోపాటు.. తనకు జాతీయ స్థాయి అవార్డు తెచ్చి పెట్టిన చిత్రంగా పుష్ప నిలిచింది. దీంతో పుష్ప సీక్వెల్‌పై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఆగస్టు 15వ తేదీన ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నారు.

A special sizzle of #Pushpa was played at the Berlin International Film Festival ❤️‍🔥

The craze and response for #Pushpa is amazing even among the global audience 🔥🔥

A special screening of #PushpaTheRise at the festival is being organized today 💥#Pushpa2TheRule Grand Release… pic.twitter.com/7JSGaQBEwx

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) February 17, 2024