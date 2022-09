September 13, 2022 / 04:22 PM IST

ప్ర‌ముఖ సినీ న‌టులు, నిర్మాత రెబ‌ర్ స్టార్ కృష్ణంరాజు (Krishnam Raju) అనారోగ్యంతో క‌న్నుమూసిన విష‌యం తెలిసిందే. సోమ‌వారం సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖుల స‌మ‌క్షంలో ఆయ‌న అంత్య‌క్రియ‌లు అధికారిక లాంఛ‌నాల‌తో పూర్త‌య్యాయి. కృష్ణంరాజుతో రెబ‌ల్ సినిమాకు క‌లిసి ప‌నిచేసిన న‌టుడు, ద‌ర్శ‌కుడు రాఘ‌వాలారెన్స్ (Raghava Lawrence) ఆయ‌న మృతి ప‌ట్ల త‌న సంతాపాన్ని ప్ర‌క‌టించాడు. రెబ‌ల్ (Rebel) సినిమా షూటింగ్ స‌మ‌యంలో కృష్ణంరాజు ఆతిథ్యాన్ని లారెన్స్‌ గుర్తు చేసుకున్నాడు.

‘రెబ‌ల్‌ స్టార్ కృష్ణంరాజు గారిని మిస్స‌వుతున్నా. ఆయ‌న ప్ర‌తీ ఒక్క‌రినీ సొంత బిడ్డ‌లా చూసుకుంటారు.. అంద‌రికీ ఆయ‌న ఓ అమ్మ‌లా ఆహారం వ‌డ్డిస్తుంటారు. కృష్ణంరాజు ప్రేమ, కేర్‌ను మిస్ అవుతున్నా. నేను టౌన్‌లో లేక‌పోవ‌డం వ‌ల్ల ఆయ‌నకు వీడ్కోలు ప‌లక‌లేక‌పోవ‌డం నా దుర‌దృష్టం. ఆయ‌న వార‌స‌త్వం ప్ర‌భాస్ ద్వారా ఎల్ల‌పుడూ కొన‌సాగుతుంది’ అంటూ సినిమా ఈవెంట్‌లో తీసిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు లారెన్స్.

రాఘ‌వా లారెన్స్ ప్ర‌స్తుతం పీ వాసు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘చంద్ర‌ముఖి 2’ చిత్రంలో లీడ్ రోల్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. మ‌రికొన్ని ప్రాజెక్టులు చ‌ర్చ‌ల ద‌శలో ఉన్న‌ట్టు టాక్‌.

I miss my Rebel star Krishnam Raju Garu. He takes care of everyone like his own child and serves them food like a mother. I miss that love and care. My bad luck, I wouldn't pay my last respect for him as I’m not in town. His legacy will always live through prabhas. 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/Sg16fqIvNI

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) September 13, 2022